Старые и новые герои на свежих кадрах второго сезона «Академии Амбрелла»

Портал Entertainment Weekly опубликовал целую пачку эксклюзивных кадров продолжения «Академии Амбрелла». Второй сезон экранизации известного одноимённого комикса Джерарда Уэя нагрянет на стриминговый сервис Netflix 31 июля, чтобы поведать о дальнейших приключениях команды супергероев.
Это история о повзрослевших участниках распавшейся команды супергероев, вынужденных повидать друг друга снова на похоронах скончавшегося основателя «Академии Амбрелла» сэра Реджинальда Харгривза. «Братья» и «сёстры» разгадывают тайну гибели своего приёмного отца и попадают в самый центр конца света. О последующих событиях расскажет второй сезон фантастической драмы.
В сериале Стива Блэкмана («Видоизменённый углерод») снимаются Эллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эмми Рэвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер, Джастин Х. Мин, Риту Эрийа, Юсуф Гейтвуд и Марин Айрлэнд.