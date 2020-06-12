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Трейлер третьего сезона «Тьмы» — мрачно, масштабно, загадочно

Апокалипсис на пороге. Стриминговый сервис Netflix выкатил полноценный трейлер третьего сезона «Тьмы». До обещанного мощного финала рукой подать — заключительная часть немецкого мистического триллера выйдет 27 июня.

Создатели сериала — сценаристка Янтйе Фризе и режиссёр Баран бо Одар — пообещали, что восьмисерийный третий сезон ответит на все вопросы сложной и запутанной истории о крохотном городке Винден и его обитателях — нескольких поколениях четырёх семей, чьи судьбы оказались связаны с пространственно-временными шарадами.

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