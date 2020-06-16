Оборотни, маги и волшебная амнезия в трейлере второго сезона «Ордена»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Никто особенно не ждал, но оно возвращается — многосерийное фэнтези «Орден» вновь объявится на Netflix 18 июня, в честь чего выпущен трейлер второго сезона. За закрытыми дверями с виду обычного колледжа продолжают разыгрываться магические страсти.

Главный герой мистического триллера — первокурсник колледжа Джек Мортон (Джейк Мэнли), принятый в ряды легендарного тайного общества, которое знакомит студента с миром магии, интриг и чудовищ. Погружаясь в совершенно новый для него мир Ордена Голубой Розы, Джек узнаёт о тёмных секретах собственной семьи и тайной войне между оборотнями и мастерами чёрной магии.

Сценаристами и создателями сериала выступают Деннис Хитон («Призрачные войны») и Шелли Эриксен («Континуум»).