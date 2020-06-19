Расово разнообразные жители Камелота на кадрах «Проклятой» — переосмысленной артурианы от Фрэнка Миллера

Вслед за первым трейлером в сети появилась внушительная подборка кадров многосерийного фэнтези по артуровскому циклу «Проклятая». Где, как не здесь, будущему королю Артуру и другим обитателям Камелота можно безо всяких оправданий посмуглеть и сказать, что так и было?

Героическое фэнтези по графическому роману Фрэнка Миллера и Тома Уилера поведает о юной Нимуэ (Кэтрин Лэнгфорд), обладающей таинственным даром и обречённой стать Владычицей Озера. Вместе с новым знакомым — наёмником Артуром (Девон Террелл) она отправляется на поиски великого мага Мерлина (Густаф Скарсгард), чтобы доставить ему древний меч Экскалибур. За время путешествия Нимуэ становится символом отваги и сопротивления силам терроризирующих округу Красных Рыцарей во главе с королём Утером Пендрагоном (Себастьян Арместо).

Первый сезон выходит на Netflix 17 июля.