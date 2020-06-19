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Первоисточники: www.cbr.comcomicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Расово разнообразные жители Камелота на кадрах «Проклятой» — переосмысленной артурианы от Фрэнка Миллера

Вслед за первым трейлером в сети появилась внушительная подборка кадров многосерийного фэнтези по артуровскому циклу «Проклятая». Где, как не здесь, будущему королю Артуру и другим обитателям Камелота можно безо всяких оправданий посмуглеть и сказать, что так и было?

Кадры из сериала «Проклятая» Кадры из сериала «Проклятая» Кадры из сериала «Проклятая» Кадры из сериала «Проклятая» Кадры из сериала «Проклятая» Кадры из сериала «Проклятая» Кадры из сериала «Проклятая» Кадры из сериала «Проклятая»

Героическое фэнтези по графическому роману Фрэнка Миллера и Тома Уилера поведает о юной Нимуэ (Кэтрин Лэнгфорд), обладающей таинственным даром и обречённой стать Владычицей Озера. Вместе с новым знакомым — наёмником Артуром (Девон Террелл) она отправляется на поиски великого мага Мерлина (Густаф Скарсгард), чтобы доставить ему древний меч Экскалибур. За время путешествия Нимуэ становится символом отваги и сопротивления силам терроризирующих округу Красных Рыцарей во главе с королём Утером Пендрагоном (Себастьян Арместо).

Первый сезон выходит на Netflix 17 июля.

Кадры из сериала «Проклятая» Кадры из сериала «Проклятая» Кадры из сериала «Проклятая» Кадры из сериала «Проклятая» Кадры из сериала «Проклятая» Кадры из сериала «Проклятая» Кадры из сериала «Проклятая» Кадры из сериала «Проклятая»
4 Обсудить
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Галерея Проклятая
 18 июняМеч выбирает королеву в трейлере «Проклятой» по комиксу Фрэнка Миллера 7 маяПромо-кадры «Проклятой»: Нимуэ с Экскалибуром, смуглый наёмник Артур и другие персонажи фэнтези по мотивам артурианы 23 июля 2019 года«Проклятая» — свежие кадры: суровый Мерлин и загоревший Артур
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