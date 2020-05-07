Промо-кадры «Проклятой»: Нимуэ с Экскалибуром, смуглый наёмник Артур и другие персонажи фэнтези по мотивам артурианы

Издание Entertainment Weekly опубликовало пачку эксклюзивных промо-кадров многосерийного героического фэнтези «Проклятая» с Кэтрин Лэнгфорд в главной роли. Экранизация графического романа Тома Уилера и Фрэнка Миллера по мотивам артуровских легенд выйдет летом на Netflix, но точной датой пока не обзавелась.

Главная героиня — юная Нимуэ (Лэнгфорд), обладающая таинственным даром и обречённая стать Владычицей Озера. После смерти матери она встречает наёмника Артура (Девон Террелл), и вместе они отправляются на поиски Мерлина (Густаф Скарсгард), чтобы передать ему древний меч Экскалибур. За время путешествия Нимуэ становится символом отваги и сопротивления силам наводящих ужас Красных Рыцарей под предводительством короля Утера Пендрагона.

И соответствующая обложка нового издания литературного первоисточника: