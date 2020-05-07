 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
«Бэтмен» Мэтта Ривза, «Шазам! 2» и «Флэш» сменили дату премьеры из-за COVID-19 Crysis Remastered — слитый анонс ремастера графонистого шутера Horizon Zero Dawn на PC — теперь официально Warzone — анонс «королевской битвы» для Call of Duty Премьера шпионского триллера «007: Не время умирать» переехала с апреля на ноябрь
9
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Промо-кадры «Проклятой»: Нимуэ с Экскалибуром, смуглый наёмник Артур и другие персонажи фэнтези по мотивам артурианы

Издание Entertainment Weekly опубликовало пачку эксклюзивных промо-кадров многосерийного героического фэнтези «Проклятая» с Кэтрин Лэнгфорд в главной роли. Экранизация графического романа Тома Уилера и Фрэнка Миллера по мотивам артуровских легенд выйдет летом на Netflix, но точной датой пока не обзавелась.

Главная героиня — юная Нимуэ (Лэнгфорд), обладающая таинственным даром и обречённая стать Владычицей Озера. После смерти матери она встречает наёмника Артура (Девон Террелл), и вместе они отправляются на поиски Мерлина (Густаф Скарсгард), чтобы передать ему древний меч Экскалибур. За время путешествия Нимуэ становится символом отваги и сопротивления силам наводящих ужас Красных Рыцарей под предводительством короля Утера Пендрагона.

Кадры из сериала «Проклятая» Кадры из сериала «Проклятая» Кадры из сериала «Проклятая» Кадры из сериала «Проклятая» Кадры из сериала «Проклятая» Кадры из сериала «Проклятая» Кадры из сериала «Проклятая» Промо-арт сериала «Проклятая»

И соответствующая обложка нового издания литературного первоисточника:

Промо-арт сериала «Проклятая»
9 Обсудить
Темы
 
Галерея Проклятая
 23 июля 2019 года«Проклятая» — свежие кадры: суровый Мерлин и загоревший Артур 2 июня 2019 годаПромо-кадр многосерийного фэнтези «Проклятая»
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Проклятая» — свежие кадры: суровый Мерлин и загоревший Артур
 
Промо-кадр многосерийного фэнтези «Проклятая»
 
Кино Звезда сериала «13 причин почему» сыграет в «Мстителях 4»

Тоже интересно

 
Кино Тодд Филлипс снимет «Джокера 2» и ещё один фильм про дисишного злодея
 
Кино Продолжение «Звёздных войн» сложно снимать из-за нехватки первоисточников
 
Кино Дж. Дж. Абрамс может делать со «Звёздными войнами» всё, что ему хочется
 
Кино Том Круз и Генри Кавилл разносят туалет в отрывке из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»
 
Кино Джаред Лето больше не Джокер
 
Телеовощи. Выпуск 249: Семейный тверк
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороЕВА (аудио)

Выйдут в мае

9 СбТелеовощи (аудио)
10 ВсТелеовощи (видео)
10 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
11 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 СрНоль кадров в секунду (аудио)
13 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
14 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
15 ПтЕВА (аудио)
15 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 404: Первая посткарантинная кинопремьера
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
6ЕВА – 371: (Не) выпиливайтесь ради няш
 
5Ноль кадров в секунду – 315: Natalia was Here
 
 
16Телеовощи – 338: Морковка или задница
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 403: «Тайлер Рейк: Операция по спасению» и «Спутник»
 
6ЕВА – 370: Комплекс Тачикомы
 
14Ноль кадров в секунду – 314: Скандалы и желтизна
 
13Телеовощи – 337: K-pop & Газманов
 
10Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 97: Микротранзакции, реклама и Raid: Shadow Legends
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru