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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Ещё одно возвращение — «Белый воротничок» с Мэттом Бомером может получить продолжение

Когда если не сейчас, в эпоху бесконечных ремейков, возвращать на экраны нежно любимые зрителями сериалы — тем более если все задействованные лица в этом крайне заинтересованы. Вот и шоураннер «Белого воротничка» Джефф Истен решил, что пришла пора стряхнуть пыль со шляпы Нила Кэффри, ещё на прошлой неделе разместив весьма недвусмысленно намекающий на это твит:

Идея получила бурное одобрение Мэтта Бомера и остального актёрского состава, включая Тима Дикея, Уилли Гарсона, Тиффани Тиссен, Маршу Томасон, Шарифа Аткинса и Хилари Бёртон, которые выразили готовность сделать это в любой момент.

Но если прошлый твит ещё оставлял пространство для размышлений, то новый призван окончательно развеять все сомнения — продолжению быть, и теперь это лишь вопрос времени:

Сериал о невероятно обаятельном и столь же талантливом мошеннике, волею судеб вынужденном работать на ФБР, шёл на USA Network с 2009 года, завершившись шестым сезоном в 2014 году. Надо полагать, долго уговаривать канал вернуть один из главных его хитов не придётся. В крайнем случае всегда можно провернуть парочку проверенных временем афер.

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Белый воротничок
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