Ещё одно возвращение — «Белый воротничок» с Мэттом Бомером может получить продолжение

Когда если не сейчас, в эпоху бесконечных ремейков, возвращать на экраны нежно любимые зрителями сериалы — тем более если все задействованные лица в этом крайне заинтересованы. Вот и шоураннер «Белого воротничка» Джефф Истен решил, что пришла пора стряхнуть пыль со шляпы Нила Кэффри, ещё на прошлой неделе разместив весьма недвусмысленно намекающий на это твит:

It's right here waiting for you. Time to get Neal out of retirement... pic.twitter.com/EeDHDf1PYo

Идея получила бурное одобрение Мэтта Бомера и остального актёрского состава, включая Тима Дикея, Уилли Гарсона, Тиффани Тиссен, Маршу Томасон, Шарифа Аткинса и Хилари Бёртон, которые выразили готовность сделать это в любой момент.

Но если прошлый твит ещё оставлял пространство для размышлений, то новый призван окончательно развеять все сомнения — продолжению быть, и теперь это лишь вопрос времени:

Had a great convo with @MattBomer. We have a plan to bring #WhiteCollar back.



So, as Mozzie might say, “To quote Steve Harvey, ‘The dream is free. The hustle is sold separately.’”



It's time to hustle. pic.twitter.com/4Pc6zMGqNh