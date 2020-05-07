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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
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Создатель «Чёрного зеркала»: шестой сезон будет не скоро, потому что реальность и так слишком мрачная

У создателя крайне успешного технотриллера «Чёрное зеркало» Чарли Брукера есть неутешительная новость для всех поклонников сериала — он отложил написание шестого сезона на неопределённый срок, так что продолжения придётся сильно подождать. Впрочем, сам автор уверен, что их обычные истории — последнее, что сейчас нужно человечеству:

Я не знаю, кто сейчас выдержит истории о разрушении общества, так что я не работаю над новыми эпизодами «Чёрного зеркала». Я вроде как пересматриваю свои комедийные навыки и пишу сценарии, которые должны заставить меня смеяться.

 
Чарли Брукер, не хочет нагнетать

Довод, прямо скажем, крайне логичный, учитывая всё то, чем славна и за что любима антиутопия Netflix.

Пятый сезон «Чёрного зеркала», в котором снялись Эндрю Скотт, Энтони Маки, Майли Сайрус, Пом Клементьефф, Тофер Грейс и Яхья Абдул-Матин II, вышел год назад. Шестой, при самых оптимистичных раскладах, теперь не стоит ждать раньше 2022 года.

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Чёрное зеркало
 21 мая 2019 года«Чёрное зеркало» — трейлеры эпизодов пятого сезона 15 мая 2019 года«Чёрное зеркало» — трейлер пятого сезона с датой выхода
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