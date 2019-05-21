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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Трейлеры эпизодов 5-го сезона «Чёрного зеркала»

В сети появились три трейлера к 5-му сезону технотриллера «Чёрное зеркало» — по трейлеру на эпизод. Продолжение телевизионной антологии выйдет на потоковом сервисе Netflix 5 июня.

Первая серия Smithereens рассказывает о замыслившем преступление водителе, оказавшемся в центре внимания, после чего ситуация быстро выходит из-под контроля. В эпизоде снимаются Эндрю Скотт, Демсон Идрис и Тофер Грейс.

Во второй серии Rachel, Jack and Ashley Too девочка-подросток стремится пообщаться со своей любимой поп-звездой, чья жизнь не столь безоблачна, как кажется поклоннице. В эпизоде снимаются Майли Сайрус, Ангури Райс и Мэдисон Дэвенпорт.

Третья серия Striking Vipers повествует о двух товарищах с колледжа, увидевшихся снова после многолетнего перерыва. Эта встреча запускает целую цепочку событий, которые навсегда изменят жизнь обоих. В эпизоде снимаются Энтони Маки, Яхья Абдул-Матин II, Николь Бехари, Пом Клементьефф и Луди Лин.

Сценаристом и создателем сериала является Чарли Брукер, шоураннером — Аннабель Джонс. Оба выступают исполнительными продюсерами проекта.

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Чёрное зеркало
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