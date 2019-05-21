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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Свежие кадры и дата выхода сериала «Тёмный кристалл: Эра сопротивления»

У многосерийной предыстории фэнтезийного кукольного фильма «Тёмный кристалл» Джима Хенсона появилась дата выхода, а также партия свежих официальных кадров. Премьера 10-серийного сериала «Тёмный кристалл: Эра сопротивления» состоится 30 августа на потоковом сервисе Netflix.

События телеприквела разворачиваются задолго до событий культового оригинала 1982 года. Планета Тра гибнет, питающий её могущественный кристалл истины отравлен злобными скекси, и эта отрава расползается повсюду, грозя уничтожить всё живое. Трое гелфлингов — Риан, Бреа и Дит — раскрывают страшную тайну могущества скекси и отправляются в эпическое путешествие, чтобы разжечь пламя восстания и спасти мир.

Персонажей озвучивают Тэрон Эджертон, Аня Тейлор-Джой, Натали Эммануэль, Хелена Бонем-Картер, Тоби Джонс, Алисия Викандер, Саймон Пегг, Марк Хэмилл, Энди Сэмберг, Катрина Балф, Натали Дормер, Эдди Иззард, Марк Стронг и другие.

За постановку отвечает Луи Летерье («Иллюзия обмана»), сценарий написали Джеффри Аддисс, Уилл Мэтьюз и Хавьер Грилло-Марксуа. Все четверо выступают исполнительными продюсерами наряду с Лизой Хенсон, Холли Стэнфорд и Ритамари Перуджи. Производством руководит The Jim Henson Company.

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Кадры из сериала «Тёмный кристалл: Эра сопротивления»
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