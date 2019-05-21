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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Финальная серия «Игры престолов» пополнила список ляпов сериала

Видимо, Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс так спешили попрощаться с Вестеросом, что покончить с «Игрой престолов» торопились и все остальные, а потому помимо прочих уже бесчисленных огрехов снова не уследили за анахронизмом на съёмочной площадке. Брендовый кофе уступает место обычной воде. В 6-м эпизоде 8-го сезона «Железный трон» глазастые зрители в одной сцене приметили сразу две бутылки с питьевой водой. Впрочем, этот ляп, конечно, сущая мелочь по сравнению с творящимся на экране.

Речь идёт о сцене заседания совета в Драконьем Логове, где на помосте под стульями скромно приютились сразу две пластиковые бутылки. Первая — рядом с Сэмом Тарли, вторая — возле сира Давоса Сиворта. Актёров можно понять — творившийся на совете балаган требовал недюжинной выдержки и терпения, неудивительно, что многих мучила жажда.

Идентифицировать марку производителя вряд ли сумеют, посему на этот раз выгодами внезапной бесплатной рекламы воспользоваться никому не посчастливится.

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Темы
 
Игра престолов
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