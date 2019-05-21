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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Сокол и Зимний солдат»: дата выхода, режиссёр и возможное пополнение звёздного актёрского состава

Супергеройский сериал потокового сервиса Disney+ «Сокол и Зимний солдат» из телевселенной Marvel обзавёлся режиссёром и приблизительной датой выхода. Постановщиком проекта назначена Кари Скогланд («Викинги», «Рассказ служанки»). Съёмки начнутся в октябре, а премьера запланирована на август 2020 года.

Вдобавок, по информации источников портала Deadline, к своим марвеловским ролям в шестисерийном сериале собираются вернуться Даниэль Брюль (злодей Гельмут Земо) и Эмили Ванкэмп (Шэрон Картер).

Официальным синопсисом проект ещё не обзавёлся.В общих чертах речь пойдёт о совместных приключениях Сэма Уилсона (Энтони Маки) и Баки Барнса (Себастиан Стэн), подружившихся в «Первом мстителе: Противостоянии». Предполагается, что события сериала развернутся после произошедшего в «Мстителях: Финале», но Marvel Studios не спешит подтверждать эту информацию.

Сценарий пишет Малкольм Спеллман («Империя»); он также продюсирует сериал наряду с Кевином Файги.

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Сокол и Зимний солдат
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