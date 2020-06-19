Джордан Пил зазывает зрителей во второй сезон «Сумеречной зоны»

Потоковый сервис CBS All Access опубликовал промо-ролик второго сезона «Сумеречной зоны». Современная адаптация культового сериала Саймона Кинберга возвращается с десятью новыми эпизодами 25 июня. Рассказчиком по-прежнему выступает создатель ребута Джордан Пил («Прочь», «Мы»).
Второй сезон антологии обещает новые фантастические ужасы, с которыми столкнутся герои в исполнении Морены Баккарин, Джоэла Макхэйла, Гиллиан Джейкобс, Кристофера Мелони, Джимми Симпсона, Тофера Грейса, Томаса Леннона, Натали Мартинес, Гретчен Мол и Дэймона Уайанса-младшего.