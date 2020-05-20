 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Тимоти Олифант появится во втором сезоне «Мандалорца» В приквеле «Безумного Макса» про Фуриозу не будет Шарлиз Терон Microsoft случайно раскрыла дату выхода Xbox Series X Характеристики PlayStation 5: объёмное аудио из любых источников, 10,28 терафлопс, обратная совместимость с PS4 Отмена E3 2020 из-за коронавируса COVID-19 — теперь официально
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.vanityfair.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Александр Скарсгард в образе Рэндалла Флэгга и остальные персонажи на первых кадрах триллера «Противостояние»

Издание Vanity Fair опубликовало подборку эксклюзивных кадров из многосерийного триллера «Противостояние» — экранизации романа Стивена Кинга. На первых снимках запечатлены герои истории в исполнении Александра Скарсгарда, Вупи Голдберг, Оуэна Тига, Одессы Янг и Хизер Грэм.

Промо-арт сериала «Противостояние» Промо-арт сериала «Противостояние» Промо-арт сериала «Противостояние»

Постапокалиптический триллер рассказывает о переживших эпидемию остатках человечества, которые пытаются устроиться в мрачном новом мире, где миссия добра возложена на хрупкие плечи древней Матушки Абагейл (Голдберг), а все кошмары и зло воплотились в обладателе смертоносной улыбки и невероятных сил Рэндалле Флэгге (Скарсгард).

Кадры из сериала «Противостояние» Кадры из сериала «Противостояние» Кадры из сериала «Противостояние» Кадры из сериала «Противостояние»

В сериале также снимаются Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Грег Киннир, Генри Зага, Мэрилин Мэнсон, Йован Адепо, Брэд Уильям Хенке и Дэниэл Суньята.

Создателем и сценаристом проекта для потокового сервиса CBS All Access числится Джош Бун («Новые мутанты»), который наряду с Винченцо Натали («Штамм») также срежиссирует несколько серий. Соавтором сценария числится Бен Кавелл («Правосудие», «Родина»).

Кадры из сериала «Противостояние»
1 Обсудить
Темы
 
Галерея Противостояние
 12 маяТрейлер «Сумеречной зоны»: Джордан Пил представляет истории второго сезона 15 маяНовый сериал про Спока и капитана Пайка расширит вселенную «Звёздного пути» 11 января«Звёздный путь: Дискавери» продлён на четвёртый сезон
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниме Обзор аниме-новинок весеннего сезона 2009 года
 
Аниме Обзор аниме-новинок летнего сезона 2009 года
 
Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг и Грег Киннир планируют поучастовать в экранизации «Противостояния» Стивена Кинга

Тоже интересно

 
Кино Сарик Андреасян давит на ностальгию в тизере дешёвой драмы «Гудбай, Америка»
 
Кино «Последних джедаев» убирают из китайских кинотеатров
 
Аниме ЕВА-328: Прямая трансляция
 
Игры «Полные идиоты» вывели Cyberpunk 2077 в топ продаж Steam
 
Кино Теперь возвращение режиссёра «Стражей галактики» поддерживает студия Marvel
 
Кино Бисексуальная Валькирия в новом «Торе»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в мае

 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
22 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
22 ПтЕВА (аудио)
23 СбТелеовощи (аудио)
24 ВсТелеовощи (видео)
24 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
25 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
6Телеовощи – 340: Тариф 2 ГБ
 
15Ноль кадров в секунду – 316: Возвращение Насти
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 405: Конспирология и бытие во время пандемии
 
6ЕВА – 372: Дерёвня на заморозках
 
0Ноль кадров в секунду – 316: Возвращение Насти
 
11Телеовощи – 339: Как правильно кадрить мужиков
 
4Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 98: Inside Xbox Series X
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 404: Первая посткарантинная кинопремьера
 
3Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru