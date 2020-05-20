Александр Скарсгард в образе Рэндалла Флэгга и остальные персонажи на первых кадрах триллера «Противостояние»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Издание Vanity Fair опубликовало подборку эксклюзивных кадров из многосерийного триллера «Противостояние» — экранизации романа Стивена Кинга. На первых снимках запечатлены герои истории в исполнении Александра Скарсгарда, Вупи Голдберг, Оуэна Тига, Одессы Янг и Хизер Грэм.

Постапокалиптический триллер рассказывает о переживших эпидемию остатках человечества, которые пытаются устроиться в мрачном новом мире, где миссия добра возложена на хрупкие плечи древней Матушки Абагейл (Голдберг), а все кошмары и зло воплотились в обладателе смертоносной улыбки и невероятных сил Рэндалле Флэгге (Скарсгард).

В сериале также снимаются Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Грег Киннир, Генри Зага, Мэрилин Мэнсон, Йован Адепо, Брэд Уильям Хенке и Дэниэл Суньята.

Создателем и сценаристом проекта для потокового сервиса CBS All Access числится Джош Бун («Новые мутанты»), который наряду с Винченцо Натали («Штамм») также срежиссирует несколько серий. Соавтором сценария числится Бен Кавелл («Правосудие», «Родина»).