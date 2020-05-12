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Трейлер «Сумеречной зоны»: Джордан Пил представляет истории второго сезона

Современное переосмысление классической антологии Саймона Кинберга возвращается на экраны 25 июня, в честь чего потоковый сервис CBS All Access и выпустил полноценный трейлер второго сезона «Сумеречное зоны». Создателем и рассказчиком ребута выступает Джордан Пил («Мы»).

Нет никаких сомнений в том, что фантастические элементы повествования будут тесно переплетаться с остросоциальной тематикой, от которой не спасёт даже обилие измерений во вселенной сериала. В 10-серийном продолжении среди прочих снимаются Морена Баккарин, Джоэл Макхэйл, Гиллиан Джейкобс, Кристофер Мелони, Джимми Симпсон, Тофер Грейс, Томас Леннон, Натали Мартинес, Гретчен Мол и Дэймон Уайанс-младший.

И свежий постер:

Постеры сериала «Сумеречная зона»
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Видео Сумеречная зона
 8 маяМорена Баккарин, Тофер Грейс и другие на первых кадрах второго сезона «Сумеречной зоны» Джордана Пила
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