Трейлер «Сумеречной зоны»: Джордан Пил представляет истории второго сезона

Современное переосмысление классической антологии Саймона Кинберга возвращается на экраны 25 июня, в честь чего потоковый сервис CBS All Access и выпустил полноценный трейлер второго сезона «Сумеречное зоны». Создателем и рассказчиком ребута выступает Джордан Пил («Мы»).
Нет никаких сомнений в том, что фантастические элементы повествования будут тесно переплетаться с остросоциальной тематикой, от которой не спасёт даже обилие измерений во вселенной сериала. В 10-серийном продолжении среди прочих снимаются Морена Баккарин, Джоэл Макхэйл, Гиллиан Джейкобс, Кристофер Мелони, Джимми Симпсон, Тофер Грейс, Томас Леннон, Натали Мартинес, Гретчен Мол и Дэймон Уайанс-младший.
И свежий постер: