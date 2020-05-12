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Четвёртый сезон «13 причин почему» обзавёлся датой выхода

Потоковый сервис Netflix выпустил ролик о создании нашумевшей в своё время драмы «13 причин почему». Минутное видео посвящено последней сценарной читке (все в слезах и не хотят прощаться) и закулисным будням проекта, чей заключительный сезон выйдет на экраны 5 июня.

Сериал, начинавшийся с экранизации одноимённого романа Джея Эшера, рассказывает о школьнике Клэе Дженсене (Дилан Миннетт), распутывающем тайну самоубийства одноклассницы Ханны Бэйкер, в которую он был влюблён. Свет на трагедию проливают доставшиеся ему 13 аудиокассет, записанных девушкой перед смертью. Последующие сезоны описывают не менее трагические события, вызванные самоубийством Ханны и разнообразными тайнами, хранимыми друзьями и знакомыми Клэя.

Помимо Миннетта в сериале снимаются Кейт Уолш, Брайан Д’Арси Джеймс, Дерек Люк, Брэндон Флинн, Алиша Боэ и Кристиан Наварро. Сценаристом и шоураннером выступает создатель проекта Брайан Йорки.

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