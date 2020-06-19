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Финальный трейлер «Тьмы» освещает главные события всех трёх сезонов

В преддверии выхода заключительной главы потоковый сервис Netflix выпустил финальный трейлер «Тьмы», который посвящён всем трём сезонам сериала. Восьмисерийная концовка выходит на цифровой платформе 27 июня.

Третий сезон наконец-то расставит всё по своим местам и подведёт черту под невероятными происшествиями в крохотном городке Винден. Зрители узнают, что ждёт в конце этого сложного и запутанного пути сквозь пространство и время главных героев истории — представителей нескольких поколений четырёх семей, живущих в Виндене и связанных друг с другом грандиозной тайной.

Бессменными создателями сериала являются сценаристка Янтйе Фризе и режиссёр Баран бо Одар.

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