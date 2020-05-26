Тизер третьего сезона «Тьмы»: мрачные тайны путешествий во времени будут раскрыты

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix опубликовал первый тизер третьего сезона «Тьмы», заодно объявив дату выхода финальной телеглавы немецкого мистического триллера. Завоевавший одобрение критиков и любовь зрителей сериал выйдет на цифровой платформе 27 июня.

Восьмисерийный финал, по заверениям бессменных сценаристки Янтйе Фризе и режиссёра Барана бо Одара, даст ответы на все вопросы сложной и запутанной истории, в которую оказались вовлечены несколько поколений четырёх семей из крохотного немецкого городка Винден.

Фризе и бо Одар выступают создателями и шоураннерами проекта.