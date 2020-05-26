Тизер третьего сезона «Тьмы»: мрачные тайны путешествий во времени будут раскрыты

Потоковый сервис Netflix опубликовал первый тизер третьего сезона «Тьмы», заодно объявив дату выхода финальной телеглавы немецкого мистического триллера. Завоевавший одобрение критиков и любовь зрителей сериал выйдет на цифровой платформе 27 июня.
Восьмисерийный финал, по заверениям бессменных сценаристки Янтйе Фризе и режиссёра Барана бо Одара, даст ответы на все вопросы сложной и запутанной истории, в которую оказались вовлечены несколько поколений четырёх семей из крохотного немецкого городка Винден.
Фризе и бо Одар выступают создателями и шоураннерами проекта.
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