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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Больше секса, убийств и драмы — Netflix продлил сериал «Элита» на четвёртый сезон

Мегапопулярная испанская криминальная драма «Элита» получила от Netflix официальное продление на четвёртый сезон, что было ожидаемо с учётом 20 млн просмотров за прошлый год и растущей как на дрожжах фан-базы сериала. Радостной новостью поделились сами актёры в официальном твиттер-аккаунте:

Однако к своим ролям в следующем сезоне вернутся не все. Подтверждено участие Омара Аюсо, Арона Пайпера, Мигеля Бернардо, Итзана Эскамильи, Джорджины Аморос и Клаудии Салас, а вот Мина Эль Хаммани, Эстер Экспозито, Данна Паола, Хорхе Лопес и Альваро Рико «Элиту» покинули.

Действие сериала Карлоса Монтеро и Дарио Мадроны разворачивается в элитной испанской школе для богатеньких и испорченных деток «Лас Энсинас», где постоянно происходит всякая дичь — скандалы, интриги, групповушки и даже убийства. А ещё большая щепотка гейской романтики — в общем, всё то, что Netflix так любит.

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