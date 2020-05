Больше секса, убийств и драмы — Netflix продлил сериал «Элита» на четвёртый сезон

Мегапопулярная испанская криминальная драма «Элита» получила от Netflix официальное продление на четвёртый сезон, что было ожидаемо с учётом 20 млн просмотров за прошлый год и растущей как на дрожжах фан-базы сериала. Радостной новостью поделились сами актёры в официальном твиттер-аккаунте:

ya es oficial. estaremos de regreso con una cuarta temporada

it's official, we’ll be back for season 4 ???? pic.twitter.com/emymGz0qMm