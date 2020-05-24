Новые сериалы 25–31 мая

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Каждый сезон сборника романтических историй — этакий путеводитель по личной жизни главного героя или героини, путешествие от первой до последней любви, когда протагонист наконец-то обретает свою вторую половину. Каждый эпизод 10-серийного первого сезона посвящается отдельным романтическим отношениям Дарби в исполнении Кендрик.

За относительно недавнее время это уже вторая телекомедия с участием Анны Кендрик. Весьма вероятно, что она повторит судьбу своей предшественницы и останется практически незамеченной зрителями, потому что трейлеры сериала от продюсера Пола Фига выглядят довольно скучно.