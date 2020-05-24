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Новые сериалы 25–31 мая

В списке сериалов недели две премьеры и обе от потоковых сервисов. Первый новичок — романтическая комедия Пола Фига с Анной Кендрик «Личная жизнь». Второй — комедия от создателя «Офиса» Грега Дэниелса «Космические силы» с прекрасным актёрским составом. А ещё в эфир телеканала ABC с финальным сезоном возвращается супергеройский сериал по вселенной Marvel «Агенты Щ.И.Т.».

Среда, 27 мая

 
Премьера+
HBO Max
Личная жизнь Love Life

антология, комедия, романтический

В ролях Анна Кендрик, Скут Макнэйри, Зои Чао, Питер Вак, Саша Компере, Лесли Мэнвилл

Создатель Сэм Бойд

Каждый сезон сборника романтических историй — этакий путеводитель по личной жизни главного героя или героини, путешествие от первой до последней любви, когда протагонист наконец-то обретает свою вторую половину. Каждый эпизод 10-серийного первого сезона посвящается отдельным романтическим отношениям Дарби в исполнении Кендрик.

За относительно недавнее время это уже вторая телекомедия с участием Анны Кендрик. Весьма вероятно, что она повторит судьбу своей предшественницы и останется практически незамеченной зрителями, потому что трейлеры сериала от продюсера Пола Фига выглядят довольно скучно.

Видео

 
Сезон7
ABC
Агенты Щ.И.Т. Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

боевик, драма, научная фантастика

В ролях Кларк Грегг, Минг-На Вен, Бретт Далтон, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж

Создатель Джосс Уидон, Джед Уидон, Морисса Танчароэн

Фил Колсон — спецагент по особо важным делам, после своей «гибели» примкнувший к организации Щ.И.Т, чтобы создать группу крутых профи, которым по зубам любое задание. В ряды рекрутов попадают настоящие специалисты: шпион и знаток боевых искусств агент Грант, настоящие учёные Лео Фитц и Джемма Симмонс, заведующая вопросами связи и сетей хакерша Скай. Команде предстоит пережить множество невероятных приключений, воюя со злом во благо человечества.

Видео

 
Конец сезона1
FX
Миссис Америка Mrs. America

драма

В ролях Кейт Бланшетт, Сара Полсон, Роуз Бирн, Элизабет Бэнкс, Марго Мартиндейл, Узо Адуба

Создатель Дави Уоллер

Мини-сериал с Кейт Бланшетт и Роуз Бирн закончится на девятой серии Reagan.

Видео

Четверг, 28 мая

 
Конец сезона3
Freeform
Сирена Siren

драма, мистика

В ролях Алекс Роу, Элайн Пауэлл, Фола Эванс-Акингбола, Йен Вердан, Рина Оуэн

Создатель Эмили Уайтселл

Третий сезон завершится десятой серией The Toll of the Sea. Телеканал Freeform ещё не сообщал, будет ли продлевать сериал.

Видео

 
Конец сезона4
CBS All Access
Хорошая борьба The Good Fight

драма

В ролях Кристин Барански, Роуз Лесли, Каш Джамбо, Джастин Барта, Делрой Линдо, Сара Стил

Создатель Роберт Кинг, Мишель Кинг

Четвёртый сезон юридической драмы завершит седьмой эпизод The Gang Discovers Who Killed Jeffrey Epstein. Потоковый сервис CBS All Access продлил сериал на пятый сезон.

Видео

Пятница, 29 мая

 
Премьера+
Netflix
Космические силы Space Force

комедия

В ролях Стив Карелл, Джон Малкович, Джейн Линч, Ноа Эммерих, Лиза Кудроу, Бен Шварц

Создатель Грег Дэиелс, Стив Карелл

Заслуженный ветеран воздушных сил Марк Р. Нёрд внезапно получает сомнительное повышение — его назначают главой недавно основанных космических сил США. Генерал Нёрд, возглавивший команду талантливых учёных и астронавтов, должен совершить невозможное — в кратчайшие сроки добиться неоспоримого космического превосходства США и повторить успех предыдущей лунной миссии.

Доказавший свою эффективность творческий дуэт Стива Карелла и Грега Дэниелса — это как минимум один повод оценить новую комедию создателя «Офиса», «Парков и зон отдыха» и не менее успешной «Загрузки». И трейлеры с впечатляющим актёрским составом с лёгкостью убеждают, что сериал стоит зрительского внимания.

Видео

 
Конец сезона1
Apple
Защищая Джейкоба Defending Jacob

драма, триллер

В ролях Крис Эванс, Мишель Докери, Джейден Мартелл, Пабло Шрайбер, Бэтти Гэбриел, Сакина Джеффри

Создатель Марк Бомбэк

Мини-сериал с Крисом Эвансом и Мишель Докери завершится восьмым эпизодом.

Видео

Воскресенье, 31 мая

 
Конец сезона4
Adult Swim
Рик и Морти Rick and Morty

анимация, комедия, научная фантастика

В ролях Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер, Сара Чок, Кари Уолгрен, Фил Хендри

Создатель Дэн Хармон, Джастин Ройланд

Четвёртый сезон анимационной комедии завершит десятая серия Star Mort: Rickturn of the Jerri. Кабельный канал Adult Swim обеспечил сериалу 70-серийное продление позапрошлой весной.

Видео

 
Конец сезона3
BBC America
Убивая Еву Killing Eve

триллер, комедия

В ролях Джоди Комер, Сандра О, Фиона Шоу, Оуэн Макдоннелл, Ким Бодниа, Кирби Хауэлл-Баптисте

Создатель Фиби Уоллер-Бридж

Третий сезон комедийного триллера завершит восьмая серия Are You Leading or Am I? В январе кабельный канал BBC America продлил сериал на четвёртый сезон.

Видео

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