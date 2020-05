Новости блогов — с 3 мая по 24 мая

Михаил Судаков перечисляет 10 причин посмотреть китайское музыкальное шоу Youth With You 2. Много красивых девушек и хороших песен, есть что посмотреть и за кого поболеть. Первое часовое видео на канале! А также рассказывает про 19 и 20 эпизоды Youth With You 2. Страсти накаляются, продолжается выбывание участниц.

Михаил Судаков повествует о Produce Camp 2020. Тоже китайское музыкальное шоу, не такое интересное, как Youth With You 2, зато там участвует певица из России — Лана. А ещё рассказывает про 3-й эпизод Produce Camp 2020

Михаил Судаков облизывается на самую большую коллекцию коробочных версий ПК-игр в мире. 1832 экземпляра хранятся в специальном музее в городе Зволле.

Михаил Судаков смотрит ролик парней из Corridor Digital о спецэффектах в российских фильмах. Спойлер — всё не так уж и плохо.

Лев Гринберг и новый нерегулярный подкаст про обсуждение старых фильмов. Первый выпуск — про фильм «Военные игры» (Wargames).

Лев Гринберг рассказывает, почему не надо ждать Snyder Cut. Ажиотаж до добра не доводит.

Михаил Судаков с интересом реагирует на TXT — Can't You See Me?. Своеобразное звучание с интересными переходами, содержательный клип полный тревожных сцен.

Михаил Судаков бодро реагирует на Agust D — Daechwita. Бодрый реп от солиста группы BTS. Глубокомысленный клип с императором и отрубленными головами.

Михаил Судаков сдержанно реагирует на GOT7 — Not By The Moon. Клип по Ромео и Джульетте только с одними мужиками. Not gay, not gay.

Михаил Судаков ровно реагирует на камбек Fanatics — V.A.V.I. Girl. Клип весёленький и милый, но слишком просто.

Михаил Судаков спокойно реагирует на дебют Natty — NineTeen. Клип про параллельные вселенные, симпатичная девушка, но чего-то не хватает и даже закос под 80-е не спасает.

Михаил Судаков просто реагирует на Bvndit — Jungle. Бодрая песня, тамтамы и прочие стереотипы о джунглях, но ничего выдающегося.