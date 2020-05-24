 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Тимоти Олифант появится во втором сезоне «Мандалорца» В приквеле «Безумного Макса» про Фуриозу не будет Шарлиз Терон Новости аниме — лучшее за неделю NieR Replicant ver.1.22474487139 — анонсирован приквел NieR: Automata! Новая презентация PlayStation 5 будет опубликована сегодня вечером
КИНО
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
 
Первоисточник: kg-portal.ru Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Новости блогов — с 3 мая по 24 мая
+ Обсудить
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
«Мстители: Война бесконечности» — промо-арт
 
«Несокрушимый» — трейлер очередного отечественного фильма про танки
 
Рами Малек действительно может сыграть следующего бондовского злодея
 
Идрис Эльба заменит Уилла Смита в новом «Отряде самоубийц»
 
И всё-таки без Аффлека — новый «Бэтмен» обойдётся без старого
 
«Оверлорд» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
СкороТелеовощи (видео)
 
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в мае

25 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 СрНоль кадров в секунду (аудио)
27 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
28 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
29 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
29 ПтЕВА (аудио)
30 СбТелеовощи (аудио)
31 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 341: Отдел компостирования мозгов
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 406: «Скуби-Ду», «Лицо со шрамом» и вечно недовольный фандом
 
19Ноль кадров в секунду – 317: It's-a me, Mafio
 
5ЕВА – 373: аBNAлитика
 
6Телеовощи – 340: Тариф 2 ГБ
 
15Ноль кадров в секунду – 316: Возвращение Насти
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 405: Конспирология и бытие во время пандемии
 
6ЕВА – 372: Дерёвня на заморозках
 
0Ноль кадров в секунду – 316: Возвращение Насти
 
11Телеовощи – 339: Как правильно кадрить мужиков
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru