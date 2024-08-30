Создатель «Джона Уика» Чад Стахелски экранизирует серию любимых романов про полицейского и его собаку

Кинодел Чад Стахелски, постановщик серии экшенов «Джон Уик», находит время делиться с широкими массами своими увлечениями. Он приобрёл права на экранизацию серии романов-бестселлеров Джонатана Мэйберри про Джо Леджера.

Производственная компания Стахелски 87Eleven Entertainment приступит к созданию сериала по мотивам.

В оригинальный книжный цикл входят 10 романов и несколько спин-оффов. Протагонист истории — Джо Леджер — психологически неустойчивый детектив из Балтимора, которого вербуют в новую силовую организацию под названием Департамент Военных Исследований, чтобы отражать террористические атаки с использованием прорывных достижений в области техники, куда входят, например, зомби.

Оперативную деятельность финансирует загадочный мистер Чёрч, а справляться с невероятными угрозами Джо помогают его верный боевой пёс Призрак и команда высококлассных агентов спецназначения.

Стахелски признаётся:

Чтение серии с Джо Леджерем всегда приносило мне море радости. Эпический экшен с детективной интригой и обаятельными персонажами. Кинематографический потенциал просматривается моментально.

Сейчас у 87Eleven Entertainment есть несколько важных и ожидаемых кинопроектов: ремейк «Горца» с Генри Кавиллом, экранизация видеоигры Ghost of Tsushima, полнометражная адаптация романа Тома Клэнси Rainbow Six с Майклом Б. Джорданом и прочее.

На телесериальных фронтах идёт разработка Under the High Table — дальнейшее развитие мира «Джона Уика» после событий четвёртого эпизода.