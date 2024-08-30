 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новые фильмы недели: Меган Фокс к вашим услугам, возвращение Джеймса Франко и старый Джейсон Стэйтем Президент США займётся экзорцизмом в Белом доме на страницах новой мини-серии от IDW Релиз близко: новый трейлер World of Goo 2 Русы всё ещё не против Ящерок! Анонсирован сиквел популярной комедийной порноигры Рецензия и отзывы на игру Gori: Cuddly Carnage
• • •
 
КИНО
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
258

Видеоигры Alan Wake и Control получили гаранта полнометражных экранизаций и сериалов по мотивам

Источник: Remedy

У поклонников видеоигровых франчайзов Alan Wake и Control от компании-разработчика Remedy Entertainment, видимо, есть повод для радости. Если вы практикуете так называемый оптимизм.

Remedy и Annapurna Interactive анонсировали совместное сотрудничество, которое должно привести к появлению фильмов, сериалов и других аудиовизуальных форматов по мотивам двух вышеуказанных серий. Также Annapurna поможет с производством игры Control 2.

Annapurna станет партнёром по софинансированию и сопродакшену, и лидером по мультимедийным адаптациям, а Remedy остаётся верной своей основной цели существования — созданию игр.

Гектор Санчес — один из управленцев Annapurna считает:

Сделка с Remedy не исчерпывается одними адаптациями великолепных игр — мы осуществляем важный прорыв в области сотрудничества разных компаний. Мы полностью доверяем их видению и стремлению к модели селф-паблишинга. Знаем не понаслышке, Remedy — игровой разработчик мирового уровня, и мы с большим энтузиазмом расширим влияние вселенных Control и Alan Wake с помощью фильмов и сериалов.

Теги
Remedy Entertainment
Комментарии

Ещё на эту тему

10Remedy по-настоящему взялась за ремейки Max Payne +Остановить, мгновенье, ты ужасно! Трейлер фоторежима для Alan Wake 2

Тоже интересно

0Известна дата премьеры второго сезона аниме «Четыре рыцаря апокалипсиса» по манге автора «Семи смертных грехов» 4ЕВА-593: Адвокат дьявола 21«Я расист?» — трейлер документалки Мэтта Уолша 0Люди, роботы и экшен в трейлере последней части аниме «Код Гиас: Розе возвращения» 24Никакого Голливуда! «Джей и Молчаливый Боб 3» расскажет о нарковойнах двух магазинов в Джерси

Далее на КГ

14
Звезду сериала «Звёздые войны: Аколит» не удивило закрытие шоу после первого сезона
 0
В 2026-м надеются выпустить второй сезон «Голубоглазого самурая» — мультсериала, который Хидэо Кодзима называл лучшим аниме прошлого года
 0
Дэдпул объединяется с самым непонятным супергероем Marvel в новой серии
 15
«Лихие» 90-е в тизере криминальной драмы Юрия Быкова
 10
Ридликат! Трейлер режиссёрской версии исторического эпика «Наполеон»
 11
Скарлетт Йоханссон наблюдает за динозаврами на первом кадре «Мира Юрского периода: Воскрешения»
 14
Первые официальные кадры из марвеловских премьер 2025 года: «Громовержцы» и «Капитан Америка: Новый мир»
 3
В экранизации «Острых козырьков» в неизвестной роли появится Барри Кеоган
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 8
«Киберслав» показал свой свежий экшен-тизер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
«Абсолютные» Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина вступают в бой на свежих обложках своих личных комиксов
 
Рассел Кроу тихо страдает: ему неприятно, что «Гладиатора 2» снимают без него
 
«Тихое место: День Первый» заставит Нью-Йорк замолчать (видео)
 
Педро Паскаль и другие знаменитости заговорили в трейлере мультфильма «Дикий робот»
 
Сериалы Звезда «Парков и зон отдыха» получает робота в трейлере сериала «Санни»
 
Сериалы Колин Фаррелл сцепился с Кристин Милиоти в свежем тизере «Пингвина»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 541: Скупка геймеров
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 122: Интервью об игре «Дети плесени»
 
6ЕВА
 
 
0Телеовощи – 563: Натуральные скорострелы
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 634: Red Head Sound и дубляж «Дэдпула и Росомахи», «Союз», «Покажи мне Луну», «Джекпот!» Пола Фига
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6ЕВА – 595: Кругом говноеды
 
0Телеовощи – 562: Спасительные бомжи
 
0Ноль кадров в секунду – 540: Разжигать обезьяну
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 633: «Бордерлендс», «Зачинщики» Дага Лаймана, диснеевский D23, тизер «Белоснежки», «Гадкий я 4»
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru