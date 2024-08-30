Видеоигры Alan Wake и Control получили гаранта полнометражных экранизаций и сериалов по мотивам

У поклонников видеоигровых франчайзов Alan Wake и Control от компании-разработчика Remedy Entertainment, видимо, есть повод для радости. Если вы практикуете так называемый оптимизм.

Remedy и Annapurna Interactive анонсировали совместное сотрудничество, которое должно привести к появлению фильмов, сериалов и других аудиовизуальных форматов по мотивам двух вышеуказанных серий. Также Annapurna поможет с производством игры Control 2.

Annapurna станет партнёром по софинансированию и сопродакшену, и лидером по мультимедийным адаптациям, а Remedy остаётся верной своей основной цели существования — созданию игр.

Гектор Санчес — один из управленцев Annapurna считает: