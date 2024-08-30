Видеоигры Alan Wake и Control получили гаранта полнометражных экранизаций и сериалов по мотивам

У поклонников видеоигровых франчайзов Alan Wake и Control от компании-разработчика Remedy Entertainment, видимо, есть повод для радости. Если вы практикуете так называемый оптимизм.
Remedy и Annapurna Interactive анонсировали совместное сотрудничество, которое должно привести к появлению фильмов, сериалов и других аудиовизуальных форматов по мотивам двух вышеуказанных серий. Также Annapurna поможет с производством игры Control 2.
Annapurna станет партнёром по софинансированию и сопродакшену, и лидером по мультимедийным адаптациям, а Remedy остаётся верной своей основной цели существования — созданию игр.
Гектор Санчес — один из управленцев Annapurna считает:
Сделка с Remedy не исчерпывается одними адаптациями великолепных игр — мы осуществляем важный прорыв в области сотрудничества разных компаний. Мы полностью доверяем их видению и стремлению к модели селф-паблишинга. Знаем не понаслышке, Remedy — игровой разработчик мирового уровня, и мы с большим энтузиазмом расширим влияние вселенных Control и Alan Wake с помощью фильмов и сериалов.
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