Неделя сериалов на КГ — главные новости 18–24 мая

Исполнительница главной роли Руби Роуз ушла из «Бэтвумен». На роль супергероини-лесбиянки будут искать другую актрису.
Лиза Кудроу ответила тем, кто критикует «Друзей» за непрогрессивность. Актриса считает, что по своим временам сериал был достаточно прогрессивен.
Из шлюх — в бизнес-леди: трейлер российского сериала «Чики» о предприимчивых девушках с трассы. Ирина Горбачёва в главной роли и Антон Лапенко в образе полицейского.
Звезда сериала «Бруклин 9-9» Стефани Беатрис предлагает себя на роль Бэтвумен. Одобряем?
Александр Скарсгард в образе Рэндалла Флэгга на первых кадрах «Противостояния» по Стивену Кингу. Первый взгляд на героев постапокалиптического мира из романа Стивена Кинга.
Есть ли жизнь после свадьбы? — в работе сиквел «Русалочки» о несчастной в браке героине. Обратная сторона сказки.
Юлия Снигирь охотится на маньяка в трейлере сериала «Хороший человек». Сериал будет выходить на цифровой платформе START.
Сериал «Родина: Форт Салем» получил второй сезон. Продолжение покажут в следующем году.
Второй сезон «Академии Амбрелла» получил дату выхода. Сериал возвращается этим летом.
Стив Карелл возглавил новую лунную миссию в трейлере «Космических сил». Netflix выпустит полный первый сезон в конце мая.