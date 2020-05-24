Неделя сериалов на КГ — главные новости 18–24 мая

Исполнительница главной роли Руби Роуз ушла из «Бэтвумен». На роль супергероини-лесбиянки будут искать другую актрису.

Лиза Кудроу ответила тем, кто критикует «Друзей» за непрогрессивность. Актриса считает, что по своим временам сериал был достаточно прогрессивен.

Из шлюх — в бизнес-леди: трейлер российского сериала «Чики» о предприимчивых девушках с трассы. Ирина Горбачёва в главной роли и Антон Лапенко в образе полицейского.

Александр Скарсгард в образе Рэндалла Флэгга на первых кадрах «Противостояния» по Стивену Кингу. Первый взгляд на героев постапокалиптического мира из романа Стивена Кинга.

Юлия Снигирь охотится на маньяка в трейлере сериала «Хороший человек». Сериал будет выходить на цифровой платформе START.

Сериал «Родина: Форт Салем» получил второй сезон. Продолжение покажут в следующем году.

Второй сезон «Академии Амбрелла» получил дату выхода. Сериал возвращается этим летом.