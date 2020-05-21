Юлия Снигирь охотится на маньяка в трейлере сериала «Хороший человек»

Сервис потокового видео START опубликовал первый трейлер многосерийной драмы «Хороший человек» с Юлией Снигирь и Никитой Ефремовым. Ролик обещает скорую премьеру, но точной даты выхода у проекта пока нет.

Драматическая история по мотивам реальных событий рассказывает о том, как в маленький городок Рубежный прибывает следователь из Москвы Евгения Ключевская, чтобы поймать серийного убийцу. Но в городке её встречают недоброжелательно и настороженно. Совершенно очевидно, что у каждого жителя здесь свои тайны.

За режиссуру отвечает Константин Богомолов.