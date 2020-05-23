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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Есть ли жизнь после свадьбы? — в работе сиквел «Русалочки» о несчастной в браке героине

Стартующий в июле потоковый сервис Peacock запустил в работу крайне оригинальный проект — однокамерную комедию «Выброшенная» (Washed Up) о Русалочке (той самой) спустя 15 лет после того, как она отбросила хвост и вышла замуж за принца.

Сейчас ей 32, у неё есть муж и ноги, но она несчастна, демотивирована и нелюбима. Когда внезапно умирает её отец, она начинает подозревать неладное и отправляется в эпическое приключение, чтобы спасти не только подводное царство, но и всё человечество. Прямо скажем, нехилая завязка для ситкома (и столь же нехилый феминистический подтекст).

По понятным причинам за основу будет взята русалочка Ганса Христиана Андерсена, а не её диснеевская версия. Так что никаких Ариэль, принца Эрика, Флаундера, краба Себастьяна и прочих прелестных обитателей подводного мира не ждите.

Создательницами сериала выступят Грейси Глассмейер («Самозванец», «Завтра не наступит») и Дженни Снайдер Урмен («Девственница Джейн», «Зачарованные»). Никаких намёков на возможный кастинг пока не было.

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