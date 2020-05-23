Третий сезон «Реальных упырей» — дело решённое

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал FX обеспечил многосерийной клыкастой комедии «Реальные упыри» третий сезон. Столь оперативному продлению поспособствовали рейтинги второго сезона, которые выше аналогичных показателей первого в среднем на 25%.

Продолжение многосерийной версии одноимённого фильма Тайки Вайтити и Джемейна Клемента продолжит рассказывать о жизни древних кровососов в современной Америке, которую они много лет назад приплыли завоёвывать, но передумали и вместо этого решили приобщиться к радостям простых смертных.

В мокьюментари снимаются Мэтт Берри, Кайван Новак, Натасия Деметриу, Даг Джонс, Харви Гильен, Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман и другие. Вайтити и Клемент числятся исполнительными продюсерами проекта.