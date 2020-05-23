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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Третий сезон «Реальных упырей» — дело решённое

Кабельный канал FX обеспечил многосерийной клыкастой комедии «Реальные упыри» третий сезон. Столь оперативному продлению поспособствовали рейтинги второго сезона, которые выше аналогичных показателей первого в среднем на 25%.

Продолжение многосерийной версии одноимённого фильма Тайки Вайтити и Джемейна Клемента продолжит рассказывать о жизни древних кровососов в современной Америке, которую они много лет назад приплыли завоёвывать, но передумали и вместо этого решили приобщиться к радостям простых смертных.

В мокьюментари снимаются Мэтт Берри, Кайван Новак, Натасия Деметриу, Даг Джонс, Харви Гильен, Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман и другие. Вайтити и Клемент числятся исполнительными продюсерами проекта.

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