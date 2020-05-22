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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
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Летом на канале Starz стартует стриптиз-драма «Долина К»

Кабельный канал Starz опубликовал тизер многосерийной криминальной драмы «Долина К» (P-Valley). Проект вдохновлён пьесой Катори Холл с куда менее скромным названием «Долина кисок» (Pussy Valley), и речь, конечно, не о представительницах семейства кошачьих. Премьера сериала состоится 12 июля.

Речь пойдёт о раскрепощённых работницах стриптиз-клуба из крохотного городка в дельте Миссисипи. Драма покажет, что усыпанный блёстками мир танцев у шеста скрывает под своей яркой неоновой вывеской настоящие трагедии.

В сериале снимаются Брэнди Эванс, Никко Аннан, Шеннон Торнтон, Брэндон Гилпин, Рашин Винта Харрис, Скайлер Джой и другие.

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Летом на канале Starz стартует стриптиз-драма «Долина К»

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