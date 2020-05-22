FOX продлил «Блудного сына» c Майклом Шином на второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал FOX обеспечил второй сезон «Блудному сыну» — психологическому триллеру с Майклом Шином и Томом Пэйном в главных ролях. Премьеру продолжения обещают во второй половине нового телесезона 2020–2021.

Сериал рассказывает о страдающем неврозами психологе-криминалисте из Нью-Йорка Малкольме Брайте (Пэйн), который блестяще разбирается в образе мыслей маньяков, потому что приходится сыном знаменитому серийному убийце Хирургу (Шин). Малкольм помогает полиции раскрывать преступления и временами вынужден общаться с ненавистным ему отцом, а родитель не устаёт напоминать отпрыску, что между ними на самом деле очень много общего.

В сериале также снимаются Беллами Янг, Лу Даймонд Филлипс, Аврора Перрино и Фрэнк Хартс. Шоураннерами и сценаристами проекта остаются Крис Федак («Чак») и Сэм Склавер («Шоу Бланта»).

В честь продления FOX выпустил промо-ролик второго сезона: