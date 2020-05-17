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Первоисточник: www.insider.com Прямая ссылка на новость:
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Лиза Кудроу ответила тем, кто критикует «Друзей» за непрогрессивность

В свете намеченного на лето воссоединения актёрского состава «Друзей» в виде спецэпизода на HBO Max, разговоры об одном из самых популярных ситкомов в истории вспыхнули с новой силой, и не все обсуждения отличаются дружелюбностью. Многим современным зрителям тоскливо от того, что все шесть главных персонажей слишком уж белокоже.

В январе Дэвид Швимер уже успел отреагировать на критику, заявив, что потенциальный ребут сериала должен обязательно учитывать реалии и обеспечить расовое разнообразие. А недавно своими мыслями на тему инклюзивности поделилась исполнительница роли Фиби Лиза Кудроу.

В беседе с репортёром издания The Times Джонатаном Дином актриса отметила, что современная версия сериала, конечно, выглядела бы совершенно по-другому, и, самой собой, главные герои не были бы поголовно белокожими. Но всё же критику в отношении оригинала Кудроу не разделяет.

Мне кажется, этот сериал следует воспринимать как своеобразную временную капсулу, а не выискивать в нём недостатки.

И уж тем более она не согласна с отдельными комментариями о том, что сериал, выходивший с 1994 по 2004 годы, скверно постарел.

Сериал считался очень прогрессивным. Там был парень [Росс Геллер], чья жена поняла, что она гомосексуальна, она забеременела [от Росса], и потом они вместе растили ребёнка. Также у нас было суррогатное материнство. По тем временам это прогрессивно.

 
Лиза Кудроу, аргументировала

Да и вообще актриса считает «Друзей» больше чем просто забавным ситкомом, заявив, что его главная и наиболее важная тема — взаимоотношения, и помнит о нём только хорошее.

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