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Эрик Крипке рассказал о втором сезоне «Пацанов» и грядущем важном анонсе

Продолжают поступать обнадёживающие новости из стана «Пацанов» — долгожданный второй сезон великолепного в своей безбашенности супергеройского экшена уже где-то в пути. Идейный вдохновитель сериала Эрик Крипке рассказал, что прямо сейчас завершается работа над визуальными эффектами и звуком, и совсем скоро грядёт большущий анонс, а также поделился фотографией актёрского состава, судя по всему, не первой свежести:

Промо-арт сериала «Пацаны»

В важном объявлении речь, разумеется, пойдёт о дате выхода второго сезона «Пацанов» и ещё какой-то крутой фигне, если верить Крипке.

На экраны вернутся Джек Куэйд, Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд и Нэйтан Митчелл и примкнувшие к ним Ая Кэш, Горан Вишнич и Клаудия Думит.

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 11 августа 2019 года«Пацаны» — первое фото со съёмок второго сезона 23 мартаСвежие фото второго сезона «Пацанов» от шоураннера Эрика Крипке 17 апреляДжек Куэйд и Эрик Крипке работают рука об руку на сочных закадровых фото «Пацанов»
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