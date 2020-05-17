Эрик Крипке рассказал о втором сезоне «Пацанов» и грядущем важном анонсе

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Продолжают поступать обнадёживающие новости из стана «Пацанов» — долгожданный второй сезон великолепного в своей безбашенности супергеройского экшена уже где-то в пути. Идейный вдохновитель сериала Эрик Крипке рассказал, что прямо сейчас завершается работа над визуальными эффектами и звуком, и совсем скоро грядёт большущий анонс, а также поделился фотографией актёрского состава, судя по всему, не первой свежести:

В важном объявлении речь, разумеется, пойдёт о дате выхода второго сезона «Пацанов» и ещё какой-то крутой фигне, если верить Крипке.

На экраны вернутся Джек Куэйд, Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд и Нэйтан Митчелл и примкнувшие к ним Ая Кэш, Горан Вишнич и Клаудия Думит.