Телеовощи. Выпуск 340: Тариф 2 ГБ

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:22 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:17 —
|Новости
|29:05 —
|Отвечаем на вопросы
|30:08 —
|«В этом я уверен» (I Know This Much Is True) — 1x01
|33:08 —
|«Водоворот» (The Eddy) — 1x01
|36:18 —
|«Солнечные противоположности» (Solar Opposites) — 1x01—08
|46:01 —
|«Загрузка» — 1x05—10 (финал сезона)
|58:52 —
|«Новобранец» — 2x20 (финал сезона)
|01:07:55 —
|«Миллиарды» — 5x02
|01:18:57 —
|«Рик и Морти» — 4x07
|01:25:19 —
|«Харли Квинн» — 2x06
|01:29:35 —
|«Уайтчепел» — 4x05
|01:35:40 —
|«Лексс» — 4x07 (впечатления Юрия и Льва)
|01:43:42 —
|«Вавилон 5» — 2x20 (впечатления Юрия)
|01:48:55 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x18—19 (впечатления Михаила)
|01:58:58 —
|Avatar: The Last Airbender – Smoke and Shadow, Part 3 (впечатления Льва)
|02:07:49 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|01:03 —
|«Утиные истории» — 3x07
|10:27 —
|«Защищая Джейкоба» — 1x05
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