 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Джессика Альба сыграет травмированного ветерана в триллере Netflix Тимоти Олифант появится во втором сезоне «Мандалорца» Assassin's Creed Valhalla — кинематографический трейлер и первые детали Новости аниме — лучшее за неделю Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа и остальной звёздный состав на первых кадрах «Дюны» Дени Вильнёва
3
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.insider.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Никакой обнажёнки» — звезда «Игры престолов» пала жертвой пагубного влияния MeToo

Даже спустя два с лишним года после запуска движение #MeToo продолжает оказывать влияние на умы и рушить жизни. Очередной его жертвой пала исполнившая роль Мелисандры в «Игре престолов» Кэрис ван Хаутен, но не в привычном нам смысле.

Актриса, всегда весьма спокойно относившаяся к обнажёнке в кадре (на радость поклонникам сериала), вдруг изменила свои жизненные ориентиры, попав под влияние новомодных тенденций:

Когда началось всё это движение #MeToo, у меня появились определённые мысли, и в итоге оно изменило моё отношение не только к «Игре престолов», но и ко всей моей карьере.

Оборачиваясь назад, я стала думать: «Зачем в этой сцене нужна была обнажёнка? Почему это считается нормальным?» Я продолжала задаваться этими вопросами, но это не значит, что я кого-то обвиняла. Просто мы меняемся, и именно так движение повлияло на меня.

 
Кэрис ван Хаутен, слишком стара для этого

По словам актрисы, именно из-за всего этого она вместе с подругой-режиссёром Халиной Рейн создала компанию Man Up, которая снимает фильмы о женщинах и с точки зрения женщин. Первый их проект — триллер «Инстинкт» о психологе, которая теряет голову от пациента-насильника, — даже выдвигался на «Оскар» от Нидерландов, но в итоговый список номинантов не попал.

В общем, теперьКэрис ван Хаутен, приличная женщина, мать и жена Гая Пирса, и голой жопой больше светить не намерена:

Мы приняли за догму, что нам больше не нужна нагота. Нам не нужно обнажаться для создания близости, совершенно ни к чему показывать грудь. Я всегда была очень либеральна и защищала наготу, потому что думала: «Почему можно показать пушку, но нельзя показать сосок?». Мне казалось это странным.

Тем не менее актриса по-прежнему считает¸ что искусство не должно стесняться наготы, однако теперь она настаивает, что это должно быть сюжетно обоснованно — чего не было в «Игре престолов».

3 Обсудить
Темы
 
Игра престолов
 20 ноября 2019 годаЭмилию Кларк уговаривали обнажаться в кадре ради фанатов «Игры престолов»
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Юрий Колокольников сравнил съёмки в «Доводе» Кристофера Нолана с «Игрой престолов»
 
Эль Фаннинг спасает Россию в трейлере сатирической комедии о Екатерине II «Великая»
 
Режиссёр «Игры престолов» снимет пилотный эпизод фантастики «Мир-Кольцо»

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 393: «Джентльмены», «Лёд 2», «Соник в кино» и «Доктор Дулиттл»
 
Кино Первый спин-офф «Форсажа» выйдет в 2019 году
 
Кино «Миссия невыполнима: Фоллаут» — первый кадр
 
Кино «Рубеж» — трейлер и дата выхода
 
Кино Студия Fox разочаровала компанию Disney
 
Кино Братья Руссо хотели бы поработать над Росомахой
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороТелеовощи (видео)
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в мае

18 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
20 СрНоль кадров в секунду (аудио)
20 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
22 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
22 ПтЕВА (аудио)
23 СбТелеовощи (аудио)
24 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 340: Тариф 2 ГБ
 
9Ноль кадров в секунду – 316: Возвращение Насти
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 405: Конспирология и бытие во время пандемии
 
6ЕВА – 372: Дерёвня на заморозках
 
0Ноль кадров в секунду – 316: Возвращение Насти
 
11Телеовощи – 339: Как правильно кадрить мужиков
 
4Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 98: Inside Xbox Series X
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 404: Первая посткарантинная кинопремьера
 
3Ноль кадров в секунду
 
 
10ЕВА – 371: (Не) выпиливайтесь ради няш
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru