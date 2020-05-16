«Никакой обнажёнки» — звезда «Игры престолов» пала жертвой пагубного влияния MeToo

Даже спустя два с лишним года после запуска движение #MeToo продолжает оказывать влияние на умы и рушить жизни . Очередной его жертвой пала исполнившая роль Мелисандры в «Игре престолов» Кэрис ван Хаутен, но не в привычном нам смысле.

Актриса, всегда весьма спокойно относившаяся к обнажёнке в кадре (на радость поклонникам сериала), вдруг изменила свои жизненные ориентиры, попав под влияние новомодных тенденций:

Когда началось всё это движение #MeToo, у меня появились определённые мысли, и в итоге оно изменило моё отношение не только к «Игре престолов», но и ко всей моей карьере. Оборачиваясь назад, я стала думать: «Зачем в этой сцене нужна была обнажёнка? Почему это считается нормальным?» Я продолжала задаваться этими вопросами, но это не значит, что я кого-то обвиняла. Просто мы меняемся, и именно так движение повлияло на меня. Кэрис ван Хаутен, слишком стара для этого

По словам актрисы, именно из-за всего этого она вместе с подругой-режиссёром Халиной Рейн создала компанию Man Up, которая снимает фильмы о женщинах и с точки зрения женщин. Первый их проект — триллер «Инстинкт» о психологе, которая теряет голову от пациента-насильника, — даже выдвигался на «Оскар» от Нидерландов, но в итоговый список номинантов не попал.

В общем, теперьКэрис ван Хаутен, приличная женщина, мать и жена Гая Пирса, и голой жопой больше светить не намерена:

Мы приняли за догму, что нам больше не нужна нагота. Нам не нужно обнажаться для создания близости, совершенно ни к чему показывать грудь. Я всегда была очень либеральна и защищала наготу, потому что думала: «Почему можно показать пушку, но нельзя показать сосок?». Мне казалось это странным.

Тем не менее актриса по-прежнему считает¸ что искусство не должно стесняться наготы, однако теперь она настаивает, что это должно быть сюжетно обоснованно — чего не было в «Игре престолов».