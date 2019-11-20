Эмилию Кларк уговаривали обнажаться в кадре ради фанатов «Игры престолов»

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов» на днях побывала в подкасте Дакса Шепарда Armchair Expert, где призналась, что её участие в фэнтезийном эпике принесло ей не только славу и любовь многочисленной армии поклонников, но и репутацию актрисы, готовой с лёгкостью обнажаться перед камерой.

Напомнив, что в первом сезоне знаменитого фэнтези-эпика было очень много сцен с обнажением, Эмилия Кларк отметила, что поначалу мирилась с этим, потому что была начинающей актрисой почти без опыта работы. Она не решилась спорить со сценарием, рассудив, что её задача — воплотить написанное на экране так, чтобы это имело смысл, но сцены с раздеванием не прекращались, и она начала сомневаться в их целесообразности.

Мы снимаем первый сезон, а я не понимаю, что я делаю и что вообще происходит. Я никогда прежде не участвовала в подобных проектах. До этого мне довелось бывать на съёмках всего дважды, а сейчас я торчу на площадке, совершенно голая, в окружении целой толпы людей, и не понимаю, что нужно делать и чего от меня ждут, чего от меня хотят и чего хочу я.

С опытом пришло понимание того, что необходимо отстаивать собственный взгляд на вещи, а уверенностью актрисе помог заручиться её экранный супруг Джейсон Момоа, который всегда её поддерживал и научил стоять на своём, если она ощущала себя некомфортно в подобных сценах.