Сериал «Соколиный глаз» обзавёлся официальной заставкой

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сериал «Соколиный глаз» — один из горячо ожидаемых проектов только что запустившегося Disney+ о сольных похождениях Клинта Бартона понемногу начинает обрастать деталями. Вслед за промо-артом с героем и его ученицей, на роль которой просто обязаны взять Хейли Стайнфелд, была опубликована официальная заставка, и выглядит она крайне эффектно:

Главную роль, разумеется, исполнит Джереми Реннер («Мстители: Финал»), а премьера «Соколиного глаза» случится не раньше осени 2021 года.