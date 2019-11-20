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Первоисточник: geektyrant.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал «Соколиный глаз» обзавёлся официальной заставкой

Сериал «Соколиный глаз» — один из горячо ожидаемых проектов только что запустившегося Disney+ о сольных похождениях Клинта Бартона понемногу начинает обрастать деталями. Вслед за промо-артом с героем и его ученицей, на роль которой просто обязаны взять Хейли Стайнфелд, была опубликована официальная заставка, и выглядит она крайне эффектно:

Главную роль, разумеется, исполнит Джереми Реннер («Мстители: Финал»), а премьера «Соколиного глаза» случится не раньше осени 2021 года.

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Соколиный глаз
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