Сериал «Соколиный глаз» обзавёлся официальной заставкой

Сериал «Соколиный глаз» — один из горячо ожидаемых проектов только что запустившегося Disney+ о сольных похождениях Клинта Бартона понемногу начинает обрастать деталями. Вслед за промо-артом с героем и его ученицей, на роль которой просто обязаны взять Хейли Стайнфелд, была опубликована официальная заставка, и выглядит она крайне эффектно:

The official #Hawkeye title sequence has been revealed on @disneyplus: pic.twitter.com/jpHuXqZ2yp