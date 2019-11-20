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Первоисточники: redanianintelligence.comredanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:
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«Ведьмак» не будет топить зрителей в политике, сексе и жестокости

Чем ближе к премьере, тем чаще с давно заготовленных материалов снимается эмбарго, и различные издания и порталы — преимущественно польские — спешат опубликовать репортажи со съёмочных площадок «Ведьмака», где журналисты обстоятельно общались с актёрами и создателями проекта. И снова наиболее информативными беседами оказались интервью с шоураннером проекта Лорен Шмидт Хиссрич и исполнительным продюсером Томашем Багиньским.

Хиссрич, возглавляющая сценарную команду, сделала несколько важных замечаний по поводу политических аспектов, в также более развёрнуто порассуждала на тему секса и насилия в сюжете. Сильнее всего шоураннеру хочется, чтобы «Ведьмак» воспринимался в первую очередь как захватывающая история, и зрители не чувствовали себя так, будто их тычут носом в политические уроки.

Нам нравится обманывать ожидания. Иногда вам может показаться, что вы точно знаете, как сериал собирается раскрывать эту проблему, но, надеюсь, мы сумеем вас удивить. Хотелось бы побудить людей по обе стороны любого спора задуматься, почему они заняли именно такую позицию и, возможно, мы сумеем заставим их посочувствовать тем, кто придерживается противоположной точки зрения. Никому не хочется после тяжёлого дня на работе садиться за просмотр угнетающей политической трясины. Нам было необходимо раскрыть сложные темы в увлекательном ключе и, надеюсь, заставить зрителей засомневаться в своих убеждениях или, по крайней мере, взглянуть на происходящее за границами оных.

Что же касается секса и насилия, которых в первоисточнике хватает, то используются они в качестве движущей силы сюжета и никак иначе.

Современная аудитория умна. Вокруг полно разнообразных сериалов, где показывают всё, что угодно. Не уверена, что зрители жаждут испытать шок. Думаю, они легко разгадают эту уловку и в первую очередь захотят получить хорошую историю. Если в сюжете есть насилие, кровь, обнажение, секс — здорово, но я не позволю, чтобы всё это случалось где-то на фоне просто забавы ради. Мы, создатели, несём ответственность перед аудиторией — удостовериться, что не просто шокируем её, а дарим ей хорошую историю.

 
Лорен Шмидт Хиссрич, за обоснованность

В свою очередь Багиньский, отвечая на неизбежные вопросы о различиях с «Игрой престолов», отметил, что в «Ведьмаке» магия очень важна и наглядна, Континент пропитан ею, но она вплетена в его ткань и не мешает миру выглядеть приземлённым и максимально реальным. А ещё в сериале куда больше юмора.

Дабы избежать дальнейших сравнений и параллелей, авторам было важно отыскать аутентичность и оригинальность, которые были бы присущи исключительно их сериалу. И продюсеру кажется, им это удалось, пусть и пришлось немало попотеть. Проекту однозначно повезло с бесподобным художником-постановщиком Эндрю Лоусом.

Мы искали ключ к этому миру и, думаю, мы его нашли. Что нас вдохновляло? Множество вещей. Само собой, мы хотели внедрить как можно больше славянских мотивов, но даже в книгах Сапковского славянский дух не настолько уж явен. Повествование в одинаковой мере вдохновлено англо-саксонской культурой и легендами. Мы решили, что тут невозможно остановиться лишь на одной конкретной эстетике.

 
Томаш Багиньский, ответил страдающим славянофилам

Первый сезон уже заручившегося продлением тёмного фэнтези выходит на Netflix 20 декабря.

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Ведьмак
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