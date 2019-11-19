В экранизации «Стражи» Терри Пратчетта лорд Витинари сменит пол

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В актёрском составе многосерийной «Стражи» по романам сэра Терри Пратчетта свежее пополнение — в юмористическом фэнтези сыграют Анна Чэнселлор («Пенниуорт»), Джеймс Флит («Чужестранка»), а также Ингрид Оливер («Доктор Кто»), Рут Маделей («Ладья»), Хаким Кае-Казим («Чёрные паруса») и Бьянка Симон Мэнни («Родина»).

Чэнселлор сыграет Витинари. Перебираясь со страниц литературного первоисточника на экран, персонаж умудрился запутаться в юбках. Флит перевоплотится в главу Незримого Университета. Оливер сыграет лидера Гильдии убийц, а Кае-Казим — Джона Киля.

Восьмисерийная экранизация, обозначенная как «триллер в стиле панк-рок», поведает о невероятных буднях знаменитой городской стражи Анк-Морпорка под предводительством старшего офицера Сэма Ваймса (Ричард Дормер). Это наполненная саспенсом и чёрным юмором история приключений защитников относительного порядка в прославленной столице Плоского мира.

Остальные партии исполняют Адам Хагилл (Моркоу), Лара Росси (Сибилла Овнец), Марама Корлетт (Ангва), Джо Итон-Кент (Шельма Задранец) и Сэм Адевунми (Карцер).

Сценарием занимаются Саймон Аллен («Мушкетёры»), Джой Уилкинсон («Доктор Кто»), Кэтрин Тригенна («Торчвуд»), Амру Алкади и Эд Хайм («Молокососы»). Исполнительными продюсерами выступают Хилари Сэлмон («Лютер»), Бен Дональд и Фил Коллинсон. Производство курируют BBC Studios и Narrativia.