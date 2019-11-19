 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
774 322 113
 
В экранизации «Стражи» Терри Пратчетта лорд Витинари сменит пол Новости аниме — лучшее за неделю «Джокер» стал самым прибыльным кинокомиксом в истории Сосценарист «Дюны» Дени Вильнёва приступает к написанию сиквела Колин Фаррелл может сыграть суперзлодея Пингвина в новом «Бэтмене»
17
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

В экранизации «Стражи» Терри Пратчетта лорд Витинари сменит пол

В актёрском составе многосерийной «Стражи» по романам сэра Терри Пратчетта свежее пополнение — в юмористическом фэнтези сыграют Анна Чэнселлор («Пенниуорт»), Джеймс Флит («Чужестранка»), а также Ингрид Оливер («Доктор Кто»), Рут Маделей («Ладья»), Хаким Кае-Казим («Чёрные паруса») и Бьянка Симон Мэнни («Родина»).

Чэнселлор сыграет Витинари. Перебираясь со страниц литературного первоисточника на экран, персонаж умудрился запутаться в юбках. Флит перевоплотится в главу Незримого Университета. Оливер сыграет лидера Гильдии убийц, а Кае-Казим — Джона Киля.

Восьмисерийная экранизация, обозначенная как «триллер в стиле панк-рок», поведает о невероятных буднях знаменитой городской стражи Анк-Морпорка под предводительством старшего офицера Сэма Ваймса (Ричард Дормер). Это наполненная саспенсом и чёрным юмором история приключений защитников относительного порядка в прославленной столице Плоского мира.

Остальные партии исполняют Адам Хагилл (Моркоу), Лара Росси (Сибилла Овнец), Марама Корлетт (Ангва), Джо Итон-Кент (Шельма Задранец) и Сэм Адевунми (Карцер).

Сценарием занимаются Саймон Аллен («Мушкетёры»), Джой Уилкинсон («Доктор Кто»), Кэтрин Тригенна («Торчвуд»), Амру Алкади и Эд Хайм («Молокососы»). Исполнительными продюсерами выступают Хилари Сэлмон («Лютер»), Бен Дональд и Фил Коллинсон. Производство курируют BBC Studios и Narrativia.

17 Обсудить
Темы
 
Стража
 
Чеширский Пес
Лучший комментарий
+22

Я, блять, так и знал, что идея экранизации сэра Терри Пратчетта слишком хороша для этого ебнутого мира. И приходится её, идею, переиначить.
Сука, не могу представить, как такого персонажа можно сделать женщиной. Сам Пратчетт такой хней не страдал, а у сценаристов, я ничуть не сомневаюсь, таланта в разы меньше.
Блядское блядство. Я огорчен, я опечален.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниме Новое аниме лета 2015 года
 
Игры Лучшие игры 2011
 
Кино Полный бобер

Тоже интересно

 
Кино Режиссёр Кристофер Нолан рассказывает всё, что надо знать про «Дюнкерк»
 
Кино «Чудо-женщина» — рейтинг и оценки критиков
 
Кино «Чёрная Пантера» — трейлер и постер
 
Кино «Сага бесконечности» — официальное название первых трёх фаз киновселенной Marvel
 
Кино Студия Disney уволила режиссёра первых двух «Стражей галактики»
 
«Мандалорец» — свежий трейлер космического вестерна
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в ноябре

 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
22 ПтЕВА (аудио)
22 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
23 СбТелеовощи (аудио)
24 ВсТелеовощи (видео)
24 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
25 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
13Телеовощи – 310: Счастливая семья
 
13ЕВА – 346: Выстрел в зайчика
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 93: Презентация Inside Xbox с X019
 
26Лазер-шоу «Три дебила» – 379: Доктор Сон, Девятая и Death Stranding
 
4Ноль кадров в секунду – 290: Death Stranding, Modern Warfare и Ring Fit Adventure
 
13Телеовощи – 309: Что ещё можно сделать с женщиной?
 
23Лазер-шоу «Три дебила» – 378: Терминатор, Король и Сторож
 
16Ноль кадров в секунду – 289: Мы всё ещё не играли в Death Stranding
 
 
21ЕВА – 345: Влечение как вирус
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru