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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Гэри Олдман сыграет в шпионской драме Apple TV+

Только что запущенный потоковый сервис Apple TV+ продолжает заниматься наработкой оригинального контента и подбирает звёзд под стать закладываемым на производство бюджетам. На сей раз в телевизионные сети попал оскароносный Гэри Олдман («Тёмный рыцарь», «Шпион, выйди вон», «Тёмные времена»), чьё появление в сериалах ранее ограничивалось отдельными эпизодами.

Шпионская драма «Медленные кони», основанная на одноимённом романе Мика Херрона, расскажет о группе британских агентов разведки, сосланных в наименее престижное подразделение MI5 после допущенных ими крупных ошибок. Олдман сыграет возглавляющего отдел Джексона Лэмба — опытного и безусловно талантливого шпиона, чья вспыльчивость стоила ему карьеры.

Адаптацией вышедшего в 2010 году литературного первоисточника займётся Уилл Смит («Вице-президент»). Исполнительными продюсерами сериала также выступят Грэм Йост, Джейми Лоренсон, Эйн Каннинг, Эмиль Шерман, Гэйл Матракс, Дуглас Урбански и Хакан Кусетта. И пока это всё, что известно о проекте.

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Темы
 
Медленные кони
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Гэри Олдман сыграет в шпионской драме Apple TV+

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