Неделя сериалов на КГ-Портале — главные новости за 11–17 мая

Джош Транк и Том Харди готовят сериал о противостоянии капитализма и коммунизма. Коллеги по «Лицу со шрамом» решили продолжить сотрудничество.

Кэти Сакхофф появится во втором сезоне «Мандалорца». Сыграет известного персонажа из анимационных сериалов по «Звёздным войнам».

Герои, злодеи и сногсшибательный CGI в финальном трейлере «Старгёрл». Первая серия выходит на следующей неделе.

«Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы» Энн Райс ушли на AMC. По обеим книжным сериям AMC Networks будет снимать фильмы и сериалы.

Промо-арт «Старгёрл»: костюмы супергероев, костюмы суперзлодеев и волшебный посох. По заверению шоураннера, всё на высшем уровне.

Режиссёр «Игры престолов» снимет пилотный эпизод фантастики «Мир-Кольцо». Акива Голдсман корпит над сценарием.

Итан Хоук против рабства в первом трейлере «Птицы доброго Господа». Историческая драма о гражданской войне в США стартует в августе.

Создатель Quibi обвинил коронавирус в провальном старте видеоплатформы. Ведь развлечения — последнее, что нужно миллионам скучающих на карантине.

Новый сериал про Спока и капитана Пайка расширит вселенную «Звёздного пути». «Странные новые миры» получили от CBS заказ на полный первый сезон.