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Неделя сериалов на КГ-Портале — главные новости за 11–17 мая
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Выйдут в мае

18 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
20 СрНоль кадров в секунду (аудио)
20 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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22 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
22 ПтЕВА (аудио)
23 СбТелеовощи (аудио)
24 ВсТелеовощи (видео)

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12Ноль кадров в секунду – 316: Возвращение Насти
 
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6ЕВА – 372: Дерёвня на заморозках
 
0Ноль кадров в секунду – 316: Возвращение Насти
 
11Телеовощи – 339: Как правильно кадрить мужиков
 
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3Ноль кадров в секунду
 
 
10ЕВА – 371: (Не) выпиливайтесь ради няш
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