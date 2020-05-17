Неделя сериалов на КГ-Портале — главные новости за 11–17 мая

Джош Транк и Том Харди готовят сериал о противостоянии капитализма и коммунизма. Коллеги по «Лицу со шрамом» решили продолжить сотрудничество.
Кэти Сакхофф появится во втором сезоне «Мандалорца». Сыграет известного персонажа из анимационных сериалов по «Звёздным войнам».
Герои, злодеи и сногсшибательный CGI в финальном трейлере «Старгёрл». Первая серия выходит на следующей неделе.
«Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы» Энн Райс ушли на AMC. По обеим книжным сериям AMC Networks будет снимать фильмы и сериалы.
Промо-арт «Старгёрл»: костюмы супергероев, костюмы суперзлодеев и волшебный посох. По заверению шоураннера, всё на высшем уровне.
Режиссёр «Игры престолов» снимет пилотный эпизод фантастики «Мир-Кольцо». Акива Голдсман корпит над сценарием.
Итан Хоук против рабства в первом трейлере «Птицы доброго Господа». Историческая драма о гражданской войне в США стартует в августе.
Создатель Quibi обвинил коронавирус в провальном старте видеоплатформы. Ведь развлечения — последнее, что нужно миллионам скучающих на карантине.
Новый сериал про Спока и капитана Пайка расширит вселенную «Звёздного пути». «Странные новые миры» получили от CBS заказ на полный первый сезон.
USA Network закрыл сериалы «Тредстоун» и «Судная ночь». Вещателя не устроили их рейтинговые показатели.