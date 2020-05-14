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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы» Энн Райс ушли на AMC

Многосерийная экранизация культовых «Вампирских хроник» Энн Райс, от которой сначала сбежал шоураннер Брайан Фуллер, а потом и ничего толком не объяснивший потоковый сервис Hulu, нашла себе новое пристанище — проектом займётся AMC Netwoks и кровососами не ограничится. Как выяснилось, экранизации подвергнется ещё один цикл произведений Райс под общим названием «Мэйфейрские ведьмы».

AMC Networks собирается использовать литературные первоисточники по полной — займётся производством как сериалов, так и фильмов для всех кабельных каналов и цифровых платформ AMC Studios. Оба цикла мистических романов о вампирах и ведьмах, события которых происходят в общей вселенной, разошёлся по миру тиражом более 150 млн копий.

Энн Райс вместе с сыном Кристофером Райсом остаются в качестве исполнительных продюсеров всех будущих проектов. Сценарной адаптацией многосерийных постановок будет руководить Ролин Джонс («Косяки», «Огни ночной пятницы»).

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