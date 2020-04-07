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Рик Граймс появился в промо-ролике спин-оффа «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»

У второго спин-оффа «Ходячих мертвецов» — двухсезонного мини-сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» — появился свежий промо-ролик с участием главного героя оригинального сериала Рика Граймса в исполнении Эндрю Линкольна. Промо напоминает, что вертолёт с загадочным символом, забравший Граймса в неизвестность, — крайне важная деталь общего сюжета всех трёх сериалов.

Кабельный канал AMC, отложивший из-за коронавируса апрельскую премьеру постапокалиптических приключений, обещает показать «Мир за пределами» позже в этом году. Речь в сериале пойдёт о подростках, выросших уже после зомби-апокалипсиса. Школьники, сбежав из защищённого поселения, отправляются в опасное путешествие по внешнему миру, чтобы отыскать отца главных героинь.

Проектом заведуют Мэтт Негрете и Скотт М. Гимпл. В основной актёрский состав входят Аннет Махендру, Алекса Мансур, Алия Рояль, Николас Канту, Хэл Кампстон, Нико Торторелла, Джулия Ормонд, Натали Голд и Тед Сазерленд.

Свежий постер с вертолётом:

Постеры сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»
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Видео Ходячие мертвецы: Мир за пределами
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