Шестой сезон «Бойся ходячих мертвецов» стартует этим летом

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появился первый — мрачный и тревожный — тизер шестого сезона «Бойся ходячих мертвецов», сообщающий, что зомби-драма вернётся на малые экраны этим летом, а вот когда конкретно, пока неизвестно. Точную дату выхода продолжения кабельный канал AMC сообщит позже.

События приквела постапокалиптической драмы по комиксам Роберта Киркмана разворачиваются в Лос-Анджелесе, где и началась страшная зомби-эпидемия, позже поглотившая все остальные штаты. В сериале снимаются Ленни Джеймс, Алисия Дебнем-Кэри, Мэгги Грейс, Колман Доминго, Остин Амелио, Карен Дэвид, Гаррет Диллахант и другие.

Шоураннерами шестого сезона числятся Эндрю Чамблисс и Йен Б. Голдберг, коллеги по сериалу ABC «Однажды в сказке». За производство отвечает AMC Studios.