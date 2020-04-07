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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Шестой сезон «Бойся ходячих мертвецов» стартует этим летом

В сети появился первый — мрачный и тревожный — тизер шестого сезона «Бойся ходячих мертвецов», сообщающий, что зомби-драма вернётся на малые экраны этим летом, а вот когда конкретно, пока неизвестно. Точную дату выхода продолжения кабельный канал AMC сообщит позже.

События приквела постапокалиптической драмы по комиксам Роберта Киркмана разворачиваются в Лос-Анджелесе, где и началась страшная зомби-эпидемия, позже поглотившая все остальные штаты. В сериале снимаются Ленни Джеймс, Алисия Дебнем-Кэри, Мэгги Грейс, Колман Доминго, Остин Амелио, Карен Дэвид, Гаррет Диллахант и другие.

Шоураннерами шестого сезона числятся Эндрю Чамблисс и Йен Б. Голдберг, коллеги по сериалу ABC «Однажды в сказке». За производство отвечает AMC Studios.

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