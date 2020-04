Закари Куинто продолжает злодействовать в тизере второго сезона «Страны Рождества»

В сети появился первый короткий тизер второго сезона «Страны Рождества», обещающий продолжение противостояния главной героини и крадущего детишек монстра. Мистический триллер по одноимённому роману Джо Хилла возвращается на канал AMC с новыми эпизодами 1 июня.

Time to turn that frown upside down. #NOS4A2 returns June 1st on @AMC_TV and @BBCAMERICA. pic.twitter.com/GJs6TGiks3