Закари Куинто продолжает злодействовать в тизере второго сезона «Страны Рождества»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появился первый короткий тизер второго сезона «Страны Рождества», обещающий продолжение противостояния главной героини и крадущего детишек монстра. Мистический триллер по одноимённому роману Джо Хилла возвращается на канал AMC с новыми эпизодами 1 июня.

Между событиями первого и второго сезонов «Страны Рождества» прошло восемь лет, однако Виктория Маккуин (Эшли Каммингс) по-прежнему серьёзно настроена покончить с монструозным похитителем детей Чарли Мэнксом (Закари Куинто). Древнее чудовище, осознав свою смертность, столь же отчаянно стремится отомстить главной героине, а потому планирует добраться до самого дорогого ей человека — восьмилетнего сына Уэйна.