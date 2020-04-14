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Закари Куинто продолжает злодействовать в тизере второго сезона «Страны Рождества»

В сети появился первый короткий тизер второго сезона «Страны Рождества», обещающий продолжение противостояния главной героини и крадущего детишек монстра. Мистический триллер по одноимённому роману Джо Хилла возвращается на канал AMC с новыми эпизодами 1 июня.

Между событиями первого и второго сезонов «Страны Рождества» прошло восемь лет, однако Виктория Маккуин (Эшли Каммингс) по-прежнему серьёзно настроена покончить с монструозным похитителем детей Чарли Мэнксом (Закари Куинто). Древнее чудовище, осознав свою смертность, столь же отчаянно стремится отомстить главной героине, а потому планирует добраться до самого дорогого ей человека — восьмилетнего сына Уэйна.

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Страна Рождества
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