Закари Куинто продолжает злодействовать в тизере второго сезона «Страны Рождества»

В сети появился первый короткий тизер второго сезона «Страны Рождества», обещающий продолжение противостояния главной героини и крадущего детишек монстра. Мистический триллер по одноимённому роману Джо Хилла возвращается на канал AMC с новыми эпизодами 1 июня.
Time to turn that frown upside down. #NOS4A2 returns June 1st on @AMC_TV and @BBCAMERICA. pic.twitter.com/GJs6TGiks3— NOS4A2 (@NOS4A2) April 13, 2020
Между событиями первого и второго сезонов «Страны Рождества» прошло восемь лет, однако Виктория Маккуин (Эшли Каммингс) по-прежнему серьёзно настроена покончить с монструозным похитителем детей Чарли Мэнксом (Закари Куинто). Древнее чудовище, осознав свою смертность, столь же отчаянно стремится отомстить главной героине, а потому планирует добраться до самого дорогого ей человека — восьмилетнего сына Уэйна.