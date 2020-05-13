Кэти Сакхофф появится во втором сезоне «Мандалорца»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Герои мультсериалов по вселенной «Звёздных войн» продолжают перебираться в игровые сериалы о далёкой-далёкой галактике. Портал Slash Film эксклюзивно сообщает: во втором сезоне «Мандалорца» появится Кэти Сакхофф («Звёздный крейсер „Галактика“») в образе воинственной мандалорки Бо-Катан Крайз — героини, которую озвучивала в анимационных сериалах «Звёздные войны: Повстанцы» и «Звёздные войны: Войны клонов».

Бо-Катан служила лейтенантом в мандалорской группировке Дозор смерти под началом Тора Визслы. А ещё рыжеволосая воительница одно время владела Тёмным мечом — древним световым мечом с чёрным клинком, которым в «Мандалорце» владеет мофф Гидеон (Джанкарло Эспозито).

Съёмки второго сезона космического вестерна Джона Фавро с Педро Паскалем в главной роли завершились в марте, и нынешний глава Disney Боб Чапек уже подтвердил, что карантин не повлияет на прежние планы студии выпустить продолжение «Мандалорца» этой осенью.