Темуэра Моррисон сыграет Бобу Фетта во втором сезоне «Мандалорца»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал The Hollywood Reporter эксклюзивно сообщает, что во втором сезоне «Мандалорца» появится тот, возвращения которого ждали многие поклонники «Звёздных войн» — легендарный охотник за головами Боба Фетт. И воплотит его на экране Темуэра Моррисон, сыгравший мандалорского наёмника Джанго Фетта в «Атаке клонов» (2002).

Сколь велика будет роль культового персонажа во втором сезоне, пока неизвестно. Для некоторых зрителей его появление в продолжении сериала не станет неожиданностью — часть поклонников распознала Бобу Фетта в таинственном незнакомце из кадра с якобы бездыханным телом Феннек Шанд (Минг-На Вен) в эпизоде The Gunslinger.

Съёмки продолжения истории о странствиях наёмника Дина Джарина (Педро Паскаль) и его лопоухого приёмного сынишки завершились в марте, и сериал Джона Фавро вернётся на стриминговый сервис Disney+ с новыми эпизодами этой осенью.