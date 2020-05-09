Темуэра Моррисон сыграет Бобу Фетта во втором сезоне «Мандалорца»

Портал The Hollywood Reporter эксклюзивно сообщает, что во втором сезоне «Мандалорца» появится тот, возвращения которого ждали многие поклонники «Звёздных войн» — легендарный охотник за головами Боба Фетт. И воплотит его на экране Темуэра Моррисон, сыгравший мандалорского наёмника Джанго Фетта в «Атаке клонов» (2002).
Сколь велика будет роль культового персонажа во втором сезоне, пока неизвестно. Для некоторых зрителей его появление в продолжении сериала не станет неожиданностью — часть поклонников распознала Бобу Фетта в таинственном незнакомце из кадра с якобы бездыханным телом Феннек Шанд (Минг-На Вен) в эпизоде The Gunslinger.
Съёмки продолжения истории о странствиях наёмника Дина Джарина (Педро Паскаль) и его лопоухого приёмного сынишки завершились в марте, и сериал Джона Фавро вернётся на стриминговый сервис Disney+ с новыми эпизодами этой осенью.