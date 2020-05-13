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Первоисточник: www.nytimes.com Прямая ссылка на новость:
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Создатель Quibi обвинил коронавирус в провальном старте видеоплатформы

Джеффри Катценберг — в прошлом председатель совета директоров Disney и генеральный директор DreamWorks Animation, а ныне гордый основатель революционного мобильного видеосервиса Quibi — подвёл первые итоги запуска, и они неутешительны.

После весьма бодрого старта и 1,75 млн скачиваний за первую неделю интерес к платформе быстро угас, несмотря на обилие очень оригинального контента и зашкаливающее количество громких имён вроде Стивена Спилберга, Гильермо Дель Торо, Сэма Рэйми, Антуана Фукуа, Питера Фаррелли, Дага Лаймана, Софи Тёрнер, Кристофа Вальца, Идриса Эльбы, Кевина Харта, Лоренса Фишбёрна и Кифера Сазерленда.

Почти сразу мобильное приложение Quibi вывалилось из топ-50 самых скачиваемых в App Store, а сейчас находится на более чем скромной 125 позиции. Всего его скачали 3 млн пользователей, но только 1,3 млн продолжают активно пользоваться. Стоит это удовольствие $ 4,99 в месяц с рекламой или $ 7,99 без неё, однако на старте предлагался 90-дневный бесплатный пробный период. Как ни странно, во всей этой безнадёге Катценберг винит коронавирус. Да, люди по всему миру заперты в своих домах и изнывают от скуки, да, они оформили подписку на Netflix и с удвоенной силой прильнули к экранам, но:

Во всём, что пошло не так, виноват коронавирус. Разумеется, не так мы хотели запуститься, даже не близко. Если бы первого марта, когда принималось решение, мы знали то, что знаем сейчас, мы бы подумали, что это не слишком хорошая идея. И это прискорбно.

 
Джеффри Катценберг, большой оригинал

По его задумке, люди должны были смотреть короткие 10-минутные серии по пути на работу, в перерывах между деловыми встречами, в туалете и во время ланча. А потому нынешняя ситуация — это буквально его худший кошмар. Впрочем, интернет-пользователей доводы Катценберга отнюдь не убедили, и они второй день продолжают без устали над ним потешаться.

Тем не менее, руководство Quibi лелеет надежду на исправление ситуации, когда людей таки выпустят из дома, а пока адаптируют свою задумку, оказавшуюся слишком революционной, под реальные потребности пользователей. Так, по многочисленным просьбам, сейчас прорабатывается возможность трансляции видео на телеэкраны, а пока все сериалы сделали доступными для просмотра на YouTube.

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