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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Кристоф Вальц объявит охоту на Лиама Хемсворта

Новая видеоплатформа для милениалов Quibi, чьим основным конкурентным преимуществом будет мини-формат сериалов (10 минут или меньше), продолжает заниматься собственным оригинальным контентом. Следующий на очереди — экшен-триллер с Кристофом Вальцем и Лиамом Хемсвортом.

В центре сюжета окажется смертельно больной и жаждущий обеспечить безбедное будущее своей беременной жене и будущему ребёнку Додж Мейнард (Хемсворт), который от отчаяния соглашается принять участие в опасной игре на выживание и вскоре обнаруживает, что он и есть жертва, а по следам уже идёт Майлз Селлер (Вальц). Помнится, за нечто подобное триллер Дэймона Линделофа «Охота» не так давно «поплатился» отменой релиза, но это, будем надеяться, не тот случай.

Создатель и сценарист проекта — Ник Сантора («Побег», «Скорпион»), в режиссёрском кресле — Фил Абрахам («Сорвиголова», «Безумцы»).

Для тех, кто думает, что Quibi это какое-то ругательство, стоит напомнить, что «маленький», но гордый стриминговый сервис уже заказал сериалы от Стивена Спилберга, Дага Лаймана Сэма Рэйми, Гильермо дель Торо, Антуана Фукуа, Питера Фаррелли и Джейсона Блума, а на главные роли успел подписать Наоми Уоттс и Анну Кендрик. И есть подозрение, что он только разгоняется.

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