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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Hulu готовит спин-офф «Рассказа служанки»

Кажется, кто-то заскучал по медийной шумихе и водопаду из наград. Потоковый сервис Hulu и MGM Television работают над новым проектом по вселенной некогда нашумевшего «Рассказа служанки» по одноимённому роману Маргарет Этвуд. Не так давно сериал-антиутопия получил продление на четвёртый сезон, но успел подрастерять свою популярность.

Многсерийный спин-офф станет экранизацией нового романа Этвуд «Заветы» (The Testaments), продолжающего сюжетную линию «Рассказа служанки». Книга поступит на полки книжных магазинов на следующей неделе, 10 сентября.

Сейчас Hulu и MGM обсуждают с шоураннером оригинального сериала Брюсом Миллером варианты того, как новый проект сможет расширить и дополнить мир «Рассказа». События сиквела разворачиваются спустя пятнадцать лет после финальной сцены романа. Повествование ведётся от лица трёх женских персонажей.

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Темы
 
Рассказ служанки
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