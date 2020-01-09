Гильермо дель Торо сотоварищи представляют новый стриминговый сервис Quibi

«Будущее в твоих руках», — обещает этот видеоанонс. Новый потоковый сервис Quibi опубликовал в своём твиттере первый официальный трейлер-представление. Цифровая платформа, чей контент рассчитан на просмотр с мобильных устройств, запустится в работу уже в апреле.

За последние несколько месяцев на сотрудничество со стриминговым сервисом подписалось множество небезызвестных в кино- и телеиндустрии людей и среди них засветившиеся в ролике Гильермо дель Торо, Риз Уизерспун, Антуан Фукуа, Питер Фаррелли и Кэтрин Хардвик. Такая презентация чем-то неуловимо напоминает прошлогодний ролик Apple TV+.