 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Мандалорец» — наименее спорный проект франчайза «Звёздные войны» Монтажёр «Скайуокера: Восхода»: фильму навредила спешка Джей Джей Абрамс оправдывает своё решение по родословной Рей Джеймс Кэмерон назвал кассовую победу «Мстителей: Финала» над «Аватаром» погрешностью при округлении Кристен Стюарт — актриса десятилетия по версии Голливудской ассоциации кинокритиков
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Гильермо дель Торо сотоварищи представляют новый стриминговый сервис Quibi

«Будущее в твоих руках», — обещает этот видеоанонс. Новый потоковый сервис Quibi опубликовал в своём твиттере первый официальный трейлер-представление. Цифровая платформа, чей контент рассчитан на просмотр с мобильных устройств, запустится в работу уже в апреле.

За последние несколько месяцев на сотрудничество со стриминговым сервисом подписалось множество небезызвестных в кино- и телеиндустрии людей и среди них засветившиеся в ролике Гильермо дель Торо, Риз Уизерспун, Антуан Фукуа, Питер Фаррелли и Кэтрин Хардвик. Такая презентация чем-то неуловимо напоминает прошлогодний ролик Apple TV+.

2 Обсудить
Темы
 
Видео Сейчас
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Ведьмак» возглавляет топ самых рейтинговых сериалов Netflix
 
«Ведьмак» — Генри Кавилл рассказывает о боевой сцене из первого эпизода
 
«Ведьмак» — один из самых востребованных сериалов США

Тоже интересно

 
Кино Реалистичность зашкаливает на новых персональных постерах «Короля Льва»
 
Кино Подкаст на колёсах. «Аквамен»
 
Кино Люк Скайуокер продолжает жаловаться на новые «Звёздные войны»
 
Кино Орландо Блум получил гроши за съёмки во «Властелине колец»
 
Кино Дэвид Йейтс не хочет гомосексуализировать Дамблдора
 
Кино «Эбигейл» — трейлер российского стимпанк-фэнтези
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в январе

10 ПтЕВА (аудио)
10 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
11 СбТелеовощи (аудио)
12 ВсТелеовощи (видео)
12 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
13 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
15 СрНоль кадров в секунду (аудио)
15 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
16 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 387: «Кошки», «Кролик Джоджо» и рекорды «Холопа»
 
8ЕВА
 
 
10Телеовощи – 321: «Дракула» — впечатления от мини-сериала
 
0Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
1Ноль кадров в секунду – 298: Постновогодний гейминг
 
13Телеовощи
 
 
6Телеовощи – 320: Дракула-романтик
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 386: «Союз спасения», «Вторжение» и итоги десятилетия
 
6Телеовощи – 319: «Мандалорец» против новой трилогии «Звёздных Войн»
 
26Подкаст на колёсах – 121: «Вторжение»
 
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru