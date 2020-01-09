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«Озарк» Джейсона Бейтмана возвращается на экраны этой весной

Стриминговый сервис Netflix опубликовал видеоанонс премьерной даты третьего сезона сериала «Озарк». Криминальная драма талантливого многостаночника Джейсона Бейтмана вернётся на малые экраны 27 марта.

В центре непростой истории — финансовый консультант Марти Бёрд (Бейтман), вынужденно перебравшийся с семьёй в крохотный туристический городок Озарк штата Миссури. Марти надеется, что переезд убережёт их от смертельной опасности, но лишь глубже увязает в болоте наркокартелей и криминальных сделок, вынужденный считаться с тяжёлыми последствиями своих и чужих решений.

В третьем сезоне также снимаются Лора Линни, Джулия Гарнер, Джанет Мактир, Том Хелфри, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Чарли Тахэн, Лиза Эмери и Джессика Фрэнсис Дьюкс. Бейтман режиссирует проект и выступает его исполнительным продюсером.

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Видео Озарк
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