«Озарк» Джейсона Бейтмана возвращается на экраны этой весной

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix опубликовал видеоанонс премьерной даты третьего сезона сериала «Озарк». Криминальная драма талантливого многостаночника Джейсона Бейтмана вернётся на малые экраны 27 марта.

В центре непростой истории — финансовый консультант Марти Бёрд (Бейтман), вынужденно перебравшийся с семьёй в крохотный туристический городок Озарк штата Миссури. Марти надеется, что переезд убережёт их от смертельной опасности, но лишь глубже увязает в болоте наркокартелей и криминальных сделок, вынужденный считаться с тяжёлыми последствиями своих и чужих решений.

В третьем сезоне также снимаются Лора Линни, Джулия Гарнер, Джанет Мактир, Том Хелфри, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Чарли Тахэн, Лиза Эмери и Джессика Фрэнсис Дьюкс. Бейтман режиссирует проект и выступает его исполнительным продюсером.