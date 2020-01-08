Джон Чо поделился своими мыслями о сериале «Ковбой Бибоп»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал IGN опубликовал отрывок из интервью с Джоном Чо — исполнителем роли Спайка Шпигеля в игровой адаптации культового аниме «Ковбой Бибоп». Актёр, участвующий в промо-кампании полнометражного хоррора «Проклятие», рассказал о сложности адаптации, верности духу первоисточника и о своих любимых сценах из аниме.

Стартовавшие прошлой осенью съёмки 10-серийного первого сезона пришлось отложить на несколько месяцев из-за травмы, полученной Чо на съёмочной площадке, и актёр пока что находится на реабилитации.

Приключенческий экшен потокового сервиса Netflix рассказывает о пёстрой команде космических охотников за головами из постапокалиптического будущего. В сериале также задействованы Мустафа Шакир (Джет Блэк), Даниэлла Пинеда (Фэй Валентайн), Алекс Хэсселл (Вишес) и Елена Сатине (Джулия).