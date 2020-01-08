 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
C Новым годом! Второй сезон «Мандалорца» стартует следующей осенью Первые подробности Anime Awards 2020 от Crunchyroll: детали голосования, категории и судьи Лучшее аниме лета 2019 года Лучшее и худшее аниме 2018 года — шорт-лист
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.ign.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Джон Чо поделился своими мыслями о сериале «Ковбой Бибоп»

Портал IGN опубликовал отрывок из интервью с Джоном Чо — исполнителем роли Спайка Шпигеля в игровой адаптации культового аниме «Ковбой Бибоп». Актёр, участвующий в промо-кампании полнометражного хоррора «Проклятие», рассказал о сложности адаптации, верности духу первоисточника и о своих любимых сценах из аниме.

Стартовавшие прошлой осенью съёмки 10-серийного первого сезона пришлось отложить на несколько месяцев из-за травмы, полученной Чо на съёмочной площадке, и актёр пока что находится на реабилитации.

Приключенческий экшен потокового сервиса Netflix рассказывает о пёстрой команде космических охотников за головами из постапокалиптического будущего. В сериале также задействованы Мустафа Шакир (Джет Блэк), Даниэлла Пинеда (Фэй Валентайн), Алекс Хэсселл (Вишес) и Елена Сатине (Джулия).

+ Обсудить
Темы
 
Видео Ковбой Бибоп
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Ковбой Бибоп» от Netflix обзавёлся сериальным экипажем
 
Ролик о начале съёмок «Ковбоя Бибопа» знакомит зрителей с главным членом экипажа
 
Сериал «Ковбой Бибоп» нашёл свою Джулию

Тоже интересно

 
Кино Эльзу в «Холодном сердце 2» оставили без любимой женщины
 
Кино Киноакадемия будет вручать «Оскары» популярным фильмам
 
Кино «Мстители: Война бесконечности» обезопасили себя в отечественном прокате
 
Кино «Днюха!» — второй трейлер
 
Netflix заказал съёмки художественного сериала «Ковбой Бибоп»
 
Кино Требовательный кастинг в экранизацию «Аладдина»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (аудио)
 
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в январе

 
9 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
10 ПтЕВА (аудио)
10 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
11 СбТелеовощи (аудио)
12 ВсТелеовощи (видео)
12 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
13 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
15 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 387: «Кошки», «Кролик Джоджо» и рекорды «Холопа»
 
7ЕВА
 
 
10Телеовощи – 321: «Дракула» — впечатления от мини-сериала
 
0Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
13Телеовощи
 
 
6Телеовощи – 320: Дракула-романтик
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 386: «Союз спасения», «Вторжение» и итоги десятилетия
 
6Телеовощи – 319: «Мандалорец» против новой трилогии «Звёздных Войн»
 
26Подкаст на колёсах – 121: «Вторжение»
 
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru